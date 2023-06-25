"Кто тебе дал денег?": Лобода в Харькове унизила девушку, выступающую против ее концерта, украинцы возмущены (фото, видео)
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Артистка подошла к девушке, которая стояла с плакатом "Харьков без Лободы"
Певица Светлана Лобода, которая долгие годы работала в российской федерации, но с начала полномасштабного вторжения встала на сторону Украины, приехала с концертом в Харьков. Но не все горожане были рады ее появлению, многие считают ее предательницей, которая продолжала выступать на сценах страны-агрессора после 2014 года.
К ней на выступление пришла девушка с плакатом, на котором была надпись: "Харьков без Лободы". И некоторые горожане поддержали ее позицию и начали выкрикивать из толпы "Позор". В Telegram-канал появилось соответствующее видео.
Украинская певица, когда увидела девушку, решила к ней подойти и публично спросила, кто ей дал денег, чтобы она выразила протест против ее выступления.
"Моя хорошая, ну кто тебе дал денег, ну кто? Зачем ты это делаешь? — начала спрашивать у активистки певица. Но девушка просто молчала, продолжая держать свой плакат, поэтому Лобода назвала ее "завербованной" и продолжила выступление перед публикой.
На поведение украинской артистки отреагировал общественный деятель Сергей Стерненко, опубликовавший на своем Telegram-канале это видео. Он отметил, что Светлана Лобода, которая годами брала рубли, явно не понимает, в какой она стране.
Такое поведение звезды вызвало возмущение и других украинцев: "Девушке — респект! А Лобода пусть идет за российском кораблем", "Позор тем, кто пришел на концерт", "Лобода забыла, кто ей деньги давал", "Девушке с плакатом уважение", "Кто ее вообще пустил в Украину", — пишут люди в комментариях
"Телеграф" писал ранее, что певица Светлана Лобода рассказала, почему развлекала россиян после 2014 года. По ее словам, на тот момент она была очень далеко от политической ситуации.