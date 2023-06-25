"Кто тебе дал денег?": Лобода в Харькове унизила девушку, выступающую против ее концерта, украинцы возмущены (фото, видео)

Артистка подошла к девушке, которая стояла с плакатом "Харьков без Лободы"

Певица Светлана Лобода, которая долгие годы работала в российской федерации, но с начала полномасштабного вторжения встала на сторону Украины, приехала с концертом в Харьков. Но не все горожане были рады ее появлению, многие считают ее предательницей, которая продолжала выступать на сценах страны-агрессора после 2014 года.

К ней на выступление пришла девушка с плакатом, на котором была надпись: "Харьков без Лободы". И некоторые горожане поддержали ее позицию и начали выкрикивать из толпы "Позор". В Telegram-канал появилось соответствующее видео.

Концерт Лободы в Харькове

Украинская певица, когда увидела девушку, решила к ней подойти и публично спросила, кто ей дал денег, чтобы она выразила протест против ее выступления.

Концерт Лободы в Харькове

"Моя хорошая, ну кто тебе дал денег, ну кто? Зачем ты это делаешь? — начала спрашивать у активистки певица. Но девушка просто молчала, продолжая держать свой плакат, поэтому Лобода назвала ее "завербованной" и продолжила выступление перед публикой.

На поведение украинской артистки отреагировал общественный деятель Сергей Стерненко, опубликовавший на своем Telegram-канале это видео. Он отметил, что Светлана Лобода, которая годами брала рубли, явно не понимает, в какой она стране.

Стерненко отреагировал на концерт Лободы

Такое поведение звезды вызвало возмущение и других украинцев: "Девушке — респект! А Лобода пусть идет за российском кораблем", "Позор тем, кто пришел на концерт", "Лобода забыла, кто ей деньги давал", "Девушке с плакатом уважение", "Кто ее вообще пустил в Украину", — пишут люди в комментариях

реакция украинцев на концерт Лободы

реакция украинцев на концерт Лободы

реакция украинцев на концерт Лободы

"Телеграф" писал ранее, что певица Светлана Лобода рассказала, почему развлекала россиян после 2014 года. По ее словам, на тот момент она была очень далеко от политической ситуации.