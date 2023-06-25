"Хто тобі дав грошей?": Лобода у Харкові принизила дівчину, яка виступала проти її концерту, українці обурені (фото, відео)

Артистка підійшла до дівчини, яка стояла із плакатом "Харків без Лободи"

Співачка Світлана Лобода, яка довгі роки працювала у російській федерації, але з початку повномасштабного вторгнення стала на бік України, приїхала з концертом до Харкова. Але не всі городяни були раді її появі, багато хто вважає її зрадницею, яка продовжувала виступати на сценах країни-агресора після 2014 року.

До неї на виступ прийшла дівчина з плакатом, на якому був напис: "Харків без Лободи". І деякі городяни підтримали її позицію та почали вигукувати з натовпу "Ганьба". У Telegram-каналі з’явилося відповідне відео.

Концерт Лободи у Харкові

Українська співачка, коли побачила дівчину, вирішила підійти до неї і публічно запитала, хто їй дав грошей, щоб вона висловила протест проти її виступу.

Концерт Лободи у Харкові

"Моя хороша, ну хто тобі дав грошей, ну хто? Навіщо ти це робиш?" — почала питати в активістки співачка. Але дівчина просто мовчала, продовжуючи тримати свій плакат, тому Лобода назвала її "завербованою" та продовжила виступ перед публікою.

На поведінку української артистки відреагував громадський діяч Сергій Стерненко, який на своєму Telegram-каналі опублікував це відео. Він зазначив, що Світлана Лобода, яка роками брала рублі, явно не розуміє, в якій вона країні знаходиться.

Стерненко відреагував на концерт Лободи

Така поведінка зірки викликала обурення й інших українців: "Дівчині — респект! А Лобода нехай іде за російським кораблем", "Ганьба тим, хто прийшов на концерт", "Лобода забула, хто їй гроші давав", "Дівчині з плакатом повага", "Хто її взагалі пустив в Україну", — пишуть люди в коментарях.

реакція українців на концерт Лободи

реакція українців на концерт Лободи

реакція українців на концерт Лободи

"Телеграф" писав раніше, що співачка Світлана Лобода розповіла, чому розважала росіян після 2014 року. За її словами, на той момент вона була дуже далекою від політичної ситуації.