Нічого не допомагає: російський рубль продовжує йти на дно

Рубель входить у трійку найгірших валют серед країн, що розвиваються.

Російська влада судомно намагається врятувати свій рубль, що падає, але йому це не допомагає.

Про це свідчать дані Bloomberg.

Як пишуть журналісти, Центральний банк росії (ЦБ рф) на екстреному засіданні різко підвищив відсоткові ставки з 8,5% до 12%, що стало другим підвищенням поспіль і найрізкішим після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Дане рішення, зазначається у матеріалі, позитивно вплинуло на зміцнення рубля, але лише на кілька годин. Після відкату до 95 рублів за долар валюта росії знову полетіла вниз, розгубивши все ранкове зростання і перейшла до зниження: до 99 рублів за долар.

На 11:52 долар на Московській біржі торгувався на рівні 98 рублів, євро — 107 рублів.

Раніше на сьогоднішніх торгах долар на Мосбіржі піднімався вище за 99 рублів, євро сягав 108 рублів, пише Forbes. При цьому на мінімумі на початку торгів, чекаючи на рішення ЦБ за ставкою, курс долара опускався до 92,6 рубля, євро — до 103,8 рубля.

У Bloomberg пишуть, що обвал рубля є загрозою соціальної стабільності, через яку росія виглядає вразливою в той час, коли війна проти України продовжується, а міжнародні санкції вдарили по торгівлі.

Нагадаємо, що зараз національна валюта країни-агресора входить до трійки найгірших серед країн, що розвиваються.

Раніше ми писали про те, що в росії божеволіють через падіння рубля.