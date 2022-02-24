Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів для "Телеграфу", що відбувається і що робити

Росія пішла на відкриту агресію проти України, тому що не зуміла реалізувати стратегічний план, який намагалася реалізувати упродовж 8 років. Він був націлений на побудову путінського Союзу в рік століття утворення СРСР — до 2022-го.

Тож Путін почав здійснювати інший план.

Крок перший – легітимізація окупованої частини Донецької та Луганської областей як "незалежних республік".

Далі обговорювалося "розширення кордонів" цих квазіутворень до адмінкордонів Донеччини та Луганщини. Але Путін розумів, що ми можемо зосередити на цій ділянці максимум сил і засобів, тому ефективних результатів йому не досягти.

Тому він пішов на наступний крок – початок повномасштабної війни.

Удари завдаються по всій території України. Насамперед – по військових об’єктах та об’єктах інфраструктури.

Ідуть бої, зокрема сухопутні. Здебільшого на Сході.

Росіяни б’ють по аеродромах, засобах протиповітряної оборони (ППО). Вони хочуть заводити авіацію лише після того, як максимально придушать систему нашої ППО.

Йде кілька ракетних хвиль. Перша – за аеродромами, ППО, позиціях зенітно-ракетних військ, авіаційних військ – була рано вранці.

Частину літаків вдалося врятувати. Їх піднімали, переводили на запасні аеродроми. А коли намагалися щось відновлювати – починалася друга ракетна хвиля. Приблизно через годину після першої.

Агресор використав пускові установки "Іскандер". Били з території РФ балістичними ракетами (дальність польоту 500-700 км) та крилатими (1,5 тис км).

Після цього зазвичай йде дорозвідка. Безпілотники і не тільки вже літають. І коли росіяни вважають, що придушили українські ППО в хід піде штурмова та бомбардувальна авіація.

Водночас із північного сходу (не з Білорусі, як стверджували деякі, а з боку саме російського кордону), сходу (район Харкова, Донбас), півдня (з території анексованого Криму) пішли танки. Почалися сухопутні бойові дії. Ну і навколо острова Зміїний уже почалося...

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Українцям важливо зберігати спокій. У кожній сім’ї ті чи інші заходи вживаються індивідуально, але є спільні підходи. Забезпечити безпеку старих та дітей. Зробити запас продуктів, води та ліків. Тримати під рукою документи та наявну готівку. Якщо є можливість перебратися до села, то краще це зробити. Там можна пересидіти складний час без електрики, води тощо.

Ті, хто має, а також хто може і готовий – звертатися до територіальних центрів комплектації (колишніх військкоматів), а також до штабів батальйонів та бригад територіальної оборони. І брати участь у захисті Батьківщини.

Путін, схоже, хоче вирішити питання бліцкригом. Отже, принципово важливий перший тиждень. Нам треба боротися, встояти. Чим довше ми битимемося, тим гірше буде для агресора. До довгої війни він не готовий. Все це загрожує проблемами всередині Росії, а також тиском, що посилюється, з боку Заходу.

Нам треба максимально зосередитись на опорі, на знищенні ворога, на відстоюванні наших позицій.