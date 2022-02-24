Удари по аеропортах, пожежі, люди запасаються усім необхідним – що відбувається у південних регіонах України
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Південні регіони України опинилися під обстрілом російських агресорів
Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним війни Україні, збройні сили Росії вторглися на територію нашої країни і обстріляли ряд міст.
Як повідомили "Телеграфу", жителі Херсона зранку вони чули кілька вибухів, які прогриміли досить чітко для городян.
"Приблизно між 6 та 6.30 чув 2 вибухи та чорний дим, що тягнувся з боку селища Чорнобаївка, де знаходиться міжнародний аеропорт. Кажуть, потрапили до складу ПММ", — розповів "Телеграфу" один із місцевих жителів.
У мережі можна побачити відео пожежі у районі аеропорту Херсон.
За словами нашого співрозмовника зараз у місті спостерігаються паніка – люди скуповують воду, паливо та продукти. Також розповсюджуються чутки про просування російських танків, які виявилися фейко.
Загалом за сьогодні Херсон пережив дві ракетні атаки РФ – ще одним, як вважають, був зруйнований один з автомобільних мостів, що ведуть від Геніческа на Арабатську стрілку.
Як повідомили "Телеграфу" жителі Миколаєва, в районі 5 ранку на ракетний удар, ймовірно з боку моря, зазнали об’єкти на території області. Серед них – військові аеродроми в населених пунктах Мартинівка та Кульбакине, зафіксовані прильоти біля районних центрів Вознесенська та Братського.
"Політ ракет чув у районі 5 ранку, пролітали очевидно не дуже далеко від нас, тому почув, кажуть били по військових об’єктах, але подекуди й промахнулися, наприклад, у райцентрі Братське немає військових об’єктів, проте мешканці чули вибух після прольоту ракети", — розповів один із місцевих жителів.
Загалом відчувається чітка тенденція завдання ракетних ударів по об’єктах військового та транспортного призначення – у Вінницькій області після влучення ракет горять склади в районі міста Калинівка. Місцева влада звернулася до городян із проханням здати кров для поранених.
"Телеграф" відслідковує ситуацію навколо вторгнення РФ до України.
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