Рус

Удари по аеропортах, пожежі, люди запасаються усім необхідним – що відбувається у південних регіонах України

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
196
Херсонський аеропорт Новина оновлена 24 лютого 2022, 12:38
Херсонський аеропорт

Південні регіони України опинилися під обстрілом російських агресорів

Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним війни Україні, збройні сили Росії вторглися на територію нашої країни і обстріляли ряд міст.

Як повідомили "Телеграфу", жителі Херсона зранку вони чули кілька вибухів, які прогриміли досить чітко для городян.

"Приблизно між 6 та 6.30 чув 2 вибухи та чорний дим, що тягнувся з боку селища Чорнобаївка, де знаходиться міжнародний аеропорт. Кажуть, потрапили до складу ПММ", — розповів "Телеграфу" один із місцевих жителів.

У мережі можна побачити відео пожежі у районі аеропорту Херсон.

За словами нашого співрозмовника зараз у місті спостерігаються паніка – люди скуповують воду, паливо та продукти. Також розповсюджуються чутки про просування російських танків, які виявилися фейко.

Загалом за сьогодні Херсон пережив дві ракетні атаки РФ – ще одним, як вважають, був зруйнований один з автомобільних мостів, що ведуть від Геніческа на Арабатську стрілку.

Як повідомили "Телеграфу" жителі Миколаєва, в районі 5 ранку на ракетний удар, ймовірно з боку моря, зазнали об’єкти на території області. Серед них – військові аеродроми в населених пунктах Мартинівка та Кульбакине, зафіксовані прильоти біля районних центрів Вознесенська та Братського.

"Політ ракет чув у районі 5 ранку, пролітали очевидно не дуже далеко від нас, тому почув, кажуть били по військових об’єктах, але подекуди й промахнулися, наприклад, у райцентрі Братське немає військових об’єктів, проте мешканці чули вибух після прольоту ракети", — розповів один із місцевих жителів.

Загалом відчувається чітка тенденція завдання ракетних ударів по об’єктах військового та транспортного призначення – у Вінницькій області після влучення ракет горять склади в районі міста Калинівка. Місцева влада звернулася до городян із проханням здати кров для поранених.

Гарячі склади у Калинівці на Вінниччині
Гарячі склади у Калинівці на Вінниччині
Горять склади
Горять склади
Пожежа підбирається до будинків місцевих жителів
Пожежа підбирається до будинків місцевих жителів

"Телеграф" відслідковує ситуацію навколо вторгнення РФ до України.

Теги:
#Миколаїв #Вінниця #Херсон #РФ #Війна #Вторгнення РФ
Солдати РФ
Україна
Україна взяла в полон перших російських солдатів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Солдати РФ
Україна взяла в полон перших російських солдатів
Дата публікації
Категорія
Українців прикличуть захищати Батьківщину
В Україні оголосять загальну мобілізацію: подробиці
Дата публікації
Категорія
ЗСУ повідомило про 7 збитих літаків РФ
Україна збила сьомий військовий літак Росії
Дата публікації
Категорія
Українці дають серйозну відсіч російським окупантам
ЗСУ відвоювали Чернігівську область: росіяни зазнали великих втрат
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна прорвались до України, Росія веде масштабне вторгнення з різних напрямків (оновлюється)