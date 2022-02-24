Між Геніческом та Арабатською стрілкою підірваний міст, у воді лежить легковик
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Жителі Генічеська та Новоолексіївки стурбовані чутками про "російські танки з боку Криму"
Як і в інших регіонах України, мешканців прикордонної з анексованим Кримським півостровом Херсонщини сьогодні було розбуджено звуками вибухів. Першою поширилася інформація про те, що підірвано і частково зруйновано один з автомобільних мостів, що ведуть від матерікового Геніческа на Арабатську стрілку.
Трохи згодом у місцевому паблику з’явилося відео зруйнованого мосту.
Жах людей, які знімали відео, викликав легковий автомобіль, що лежить на боці у воді під мостом. Вже відомо, що до місця події відразу ж викликали рятувальників ДСНС.
Проте про долю постраждалих – водія та можливих пасажирів ще нічого не повідомлялося.
Жителі Генічеська, селищ на Арабатській стрілці та найближчої до Криму Новоолексіївки, з якими вдалося поспілкуватися "Телеграфу", стурбовані чутками, що з півострова на материк прорвалися російські танки та рухаються вглиб України. Проте, за даними Держприкордонслужби України, інформація про прорив бойової техніки російських військ не є фейковою.
"Телеграф" веде текстову трансляцію подій, що відбуваються в Україні з моменту нападу на неї військ Російської Федерації.
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