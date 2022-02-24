Між Геніческом та Арабатською стрілкою підірваний міст, у воді лежить легковик

Жителі Генічеська та Новоолексіївки стурбовані чутками про "російські танки з боку Криму"

Як і в інших регіонах України, мешканців прикордонної з анексованим Кримським півостровом Херсонщини сьогодні було розбуджено звуками вибухів. Першою поширилася інформація про те, що підірвано і частково зруйновано один з автомобільних мостів, що ведуть від матерікового Геніческа на Арабатську стрілку.

Загарбниками частково зруйновано міст на Арабатську стрілку

Трохи згодом у місцевому паблику з’явилося відео зруйнованого мосту.

Зруйнований міст

Жах людей, які знімали відео, викликав легковий автомобіль, що лежить на боці у воді під мостом. Вже відомо, що до місця події відразу ж викликали рятувальників ДСНС.

Що трапилося з людьми з авто — невідомо

Проте про долю постраждалих – водія та можливих пасажирів ще нічого не повідомлялося.

Чи вдалося врятуватися людям — поки невідомо

Жителі Генічеська, селищ на Арабатській стрілці та найближчої до Криму Новоолексіївки, з якими вдалося поспілкуватися "Телеграфу", стурбовані чутками, що з півострова на материк прорвалися російські танки та рухаються вглиб України. Проте, за даними Держприкордонслужби України, інформація про прорив бойової техніки російських військ не є фейковою.

"Телеграф" веде текстову трансляцію подій, що відбуваються в Україні з моменту нападу на неї військ Російської Федерації.