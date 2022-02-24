Укр

Между Геническом и Арабатской стрелкой взорван мост, в воде лежит легковушка

Автор
Ирина Левченко Ирина Левченко
Дата публикации
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Автор
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Разрушенный мост на Арабатскую стрелку на Херсонщине Новость обновлена 24 февраля 2022, 11:30
Разрушенный мост на Арабатскую стрелку на Херсонщине

Жители Геническа и Новоалексеевки обеспокоены слухами о "русских танках со стороны Крыма"

Как и в других регионах Украины, жители приграничной с аннексированным Крымским полуостровом Херсонщины сегодня были разбужены звуками взрывов. Первой распространилась информация о том, что взорван и частично разрушен один из автомобильных мостов, ведущих от Геническа на Арабатскую стрелку.

Захватчиками частично разрушен мост на Арабатскую стрелку
Захватчиками частично разрушен мост на Арабатскую стрелку

Чуть позже в местном паблике появилось видео разрушенного моста.

Разрушенный мост
Разрушенный мост

Ужас людей, снимавших видео, вызвал легковой автомобиль, лежащий на боку в воде под мостом. Уже известно, что к месту ЧП сразу же были вызваны спасатели ГСЧС.

Что случилось с людьми из авто - неизвестно

Однако о судьбе пострадавших – водителя и возможных пассажиров еще ничего не сообщалось.

Удалось ли спастись людям - пока неизвестно
Удалось ли спастись людям - пока неизвестно

Жители Геническа, поселков на Арабатской стрелке и ближайшей к Крыму Новоалексеевки, с которыми удалось пообщаться "Телеграфу", обеспокоены слухами, что с полуострова на материк прорвались русские танки и двигаются вглубь Украины. Однако, по данным Госпогранслужбы Украины, информация о прорыве боевой техники российских войск не является фейковой.

"Телеграф" ведет текстовую трансляцию событий, происходящих в Украине с момента нападения на нее войск Российской Федерации.

Теги:
#Украина #Российское вторжение #Вторжение РФ #Війна #Російська Федерація #Російські війська
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