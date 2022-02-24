Удары по аэропортам, пожары, люди запасаются необходимым - что происходит в южных регионах Украины

Южные регионы Украины оказались под обстрелом российских агрессоров

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным войны Украины, вооруженные силы России вторглись на территорию нашей страны и подвергли обстрелу ряд городов.

Как сообщили "Телеграфу" жители Херсона с утра они слышали несколько взрывов, прогремевших достаточно отчетливо для горожан.

"Примерно между 6 и 6.30 отчетливо слышал 2 взрыва и черный дым тянувшийся со стороны поселка Чернобаевка, где находится международный аэропорт. Говорят, попали в склад ГСМ", — рассказал "Телеграфу" один из местных жителей.

В сети можно увидеть видео пожара в районе аэропорта Херсон.

По словам нашего собеседника в настоящий момент в городе наблюдаются паника – люди скупают воду, топливо и продукты. Также распространяются слухи о продвижении российских танков, оказавшиеся фейко.. Ранее был мобилизован личный состав полиции в городе, которые несколько дней назад собрали "тревожный чемодан" и были вызваны на некие сборы.

В целом за сегодня Херсон пережил две ракетные атаки РФ – еще одним как полагают, был разрушен один из автомобильных мостов, ведущих от Геническа на Арабатскую стрелку.

Как сообщили "Телеграфу" жители Николаева, в районе 5 утра ракетному удару, вероятно со стороны моря, подверглись объекты на территории области. Среди них – военные аэродромы в населенных пунктах Мартыновка и Кульбакино, зафиксированы прилеты около районных центров Вознесенска и Братского.

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"Полет ракет слышал в районе 5 утра, пролетали очевидно не очень далеко от нас, поэтому услышал, говорят били по военным объектам, но кое-где и промахнулись, например, в райцентре Братское нет военных объектов, однако жители слышали взрыв после пролета ракеты", — рассказал один из местных жителей.

В целом отчетлива тенденция нанесения ракетных ударов по объектам военного и транспортного назначения – в Винницкой области после попадания ракет горят склады в районе города Калиновка. Местные власти обратились к горожанам с просьбой сдать кровь для раненых.

Горящие склады в Калиновке на Винничине

Горят склады

Пожар подбирается к домам местных жителей

"Телеграф" отслеживает ситуацию вокруг вторжения РФ в Украину.