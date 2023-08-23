Погода на День Незалежності: чи буде дощити в Україні на свято

Мінімальна денна температура подекуди буде 25 градусів тепла

Після тижневої спеки до України "завітало" зниження денної та нічної температури. Хоча подекуди синоптики прогнозували дощі, але на свято Дня Незалежності у більшості містах країни зафіксується невелика хмарність.

Як повідомляє Meteofor, 23-24 серпня українців буде турбувати свіжий вітер, який сягатиме 8-9 м\с. Його максимальну швидкість варто чекати вдень та ввечері.

Погода у Львові на 23-24 серпня

На Львівщині найближчими днями очікується мінлива хмарна погода, місцями з дощами. У середу з ночі небо вкрилось хмарами і як наслідок — почались опади з грозою, які протримаються до обіду. А свято Дня Незалежності обіцяє бути ясним. Температура повітря вдень сягатиме +26 градусів, а вночі опуститься до +14…17 °C. 23 серпня дме помірний вітер, 7 м/с, а наступного дня зменшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Львові на 23-24 серпня

Погода у Києві на 23-24 серпня

У столичному регіоні у середу передбачається мінлива хмарність, а на свято — сонячна погода. Вдень повітря прогріється до 26 градусів тепла, а вночі охолоне до +16 °C. 23-24 серпня прогнозується помірний вітер — 7 м/с.

Погода у Києві на 23-24 серпня

Погода у Харкові на 23-24 серпня

Дощі також оминули й схід Україні, хоча іноді хмари "плаватимуть" по небу. Удень температура у місті підніметься до 25…26 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть у межах +14…16 °C. У середу-четвер дме свіжий вітер, 8 м/с.

Погода у Харкові на 23-24 серпня

Погода у Донецьку на 23-24 серпня

Це місто також готується до сонячних днів. Температура повітря вдень підніметься до +26 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 16…17 градусів тепла. Вітер 23-24 серпня очікується свіжий, 9 м/с.

Погода у Донецьку на 23-24 серпня

Погода у Дніпрі на 23-24 серпня

Протягом двох днів в цій області сонце та хмари постійно змінюватимуть одне одного. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +26…27 °C, а вночі знижуватимуться до 17 градусів тепла. Свіжий вітер дутиме у 23-24 серпня, максимальна швидкість якого сягає 9 м/с.

Погода у Дніпрі на 23-24 серпня

Погода в Одесі на 23-24 серпня

Жителі Одещині готуються до мінливої хмарності. На свято Дня Незалежності зранку і до вечора буде ясна погода. Повітря вдень прогріється до +29…32 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +21…23 °C. У середині робочого тижня прогнозуються пориви слабкого вітру, 5 м/с.

Погода в Одесі на 23-24 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на півдні України. Зокрема, в Одесі холодних днів та ночей ставатиме дедалі більше.