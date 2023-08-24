Полтора года "большой войны": главные выводы и ожидания для Украины и россии

Сопротивление агрессору будет продолжаться, пока Украина не сломает хребет путинского режима

В четверг, 24 августа, украинцы не только отмечают День Независимости, но и скорбят о полутора годах с начала широкомасштабной российской агрессии. Новой фазы этой войны, тянущейся с 2014 года.

Что происходит в данный момент в военном, политико-дипломатической и информационной сфере, как ситуация может развиваться дальше и какие выводы можно уже сделать? Об этом опрошенные эксперты рассказали "Телеграфу".

Мы показали силу, но путь к Победе будет непростым

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета партии "Сила и честь", эксперт-международник Олег Белоколос акцентирует:

— Украинское государство выстояло перед нашествием мощнейшей военной диктатуры в мире. Наши Вооруженные Силы показали, что они сегодня являются одними из сильнейших в Европе, а наша противовоздушная оборона стала одной из лучших в мире. На нашей стороне — всё демократическое население Земли. Нас поддерживают материально и нравственно все люди доброй воли на всех континентах. Наш флаг теперь знают практически все.

Тем не менее, отмечает эксперт, еще предстоит пройти непростой путь к Победе. Но, уверен он, наше сопротивление агрессору будет продолжаться до тех пор, пока не будет сломлен хребет путинского режима.

— Санкции наносят ущерб Кремлю, рубль стремительно слабеет. Однако одними только санкциями российских захватчиков не остановить, — уверен Олег Белоколос. — К тому же мы убедились, что в мире есть и те, кто руководствуется исключительно своими узкими меркантильными интересами и продолжает поддерживать отношения с москвой. Поэтому сегодня нашими главными задачами должно быть оперативное сосредоточение всех сил и ресурсов на достижении Победы, решительное искоренение всего, что мешает нам в противодействии врагу, дальнейшее укрепление отношений с нашими партнерами, которые помогают нам в сдерживании российской агрессии.

Россияне получили серьезные удары, но Запад дал им фору

Полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что ключевой вывод из полутора лет полномасштабной войны — ни "Киева за три дня", ни всей Украины за три недели россиянам, как они планировали, захватить не удалось.

— Они обгадились по полной программе. Риторика пропагандистской машины, безумные кремлевские планы разбились о стойкое украинское сопротивление. Бесспорно, произошла кристаллизация украинского общества и армии. И именно это способствует тому, что мы не просто держим оборону, но и бьем врага. Кто бы мог полтора года назад предположить, что российская армия, будучи в большинстве, в итоге станет вести оборонительные бои, отступать, нести колоссальные потери? Имидж вооруженных сил рф, создаваемый российской пропагандой десятилетиями, имидж самого этого государства как якобы одного из самых мощных на планете были уничтожены за 18 месяцев широкомасштабной войны в Украине, — подчеркивает военный эксперт.

По его словам, на данный момент понятно, что война будет продолжаться. Наши ожидания марта-апреля сего года не были трансформированы в формат "до конца осени можем освободить даже Крым". Бои вдоль всей линии фронта идут очень серьезные, отмечает полковник. И перспективы завершения пока не просматриваются.

— В том числе из-за непоследовательной позиции наших западных партнеров, — считает Владислав Селезнев. — Такое ощущение, что они дают нам оружия ровно столько, чтобы мы не проиграли. Но не дают столько, чтобы мы выиграли.

Безусловно, это создает серьезные проблемы для украинских Сил обороны, отмечает эксперт. В результате мы теряем наших воинов и темпы наступления.

— Россияне же получили почти девять месяцев форы для создания максимально укрепленной обороны. И теперь нам приходится с боями прорываться сквозь минные поля. А оккупанты мин не жалеют. На некоторых участках фронта — до пяти мин на квадратный метр. В таких условиях, а также при тотальном преимуществе противника в воздухе, говорить о том, что ситуация в краткосрочной перспективе может измениться, не приходится, — поясняет полковник.

Следует также учитывать, продолжает он, что у россиян — очень серьезная система радиоэлектронной борьбы, они резко наращивают использование дронов-камикадзе. К тому же, в количественном отношении артиллерия рф, хоть и изрядно потрепанная нашими ударами, всё еще превосходит наши возможности. Пусть она не столь дальнобойная и высокоточная, как те западные образцы, что партнеры предоставляют Украине, но "арты" у россиян еще очень и очень много, уверяет Владислав Селезнев. Как и бронетехники. Как и личного состава. Ракет стало меньше, но и их, к сожалению, еще хватает для периодических массированных атак, не говоря уж об одиночных пусках.

Говоря об ожиданиях, эксперт предлагает вспомнить восточную поговорку о том, что иногда соломинка может сломать хребет верблюду. По его мнению, именно в такой ситуации сейчас находится российская оборона.

— Россияне собрали на юге группировку под сто тысяч, стараясь не дать нам перебить сухопутный коридор в Крым. Но там у них такая "солянка", что не факт, что сумеет достаточно долгий период сдерживать натиск наших Сил обороны. Но, — подчеркивает Владислав Селезнев, — тут важно, чтобы Украине хватило сил и средств, резервов, ресурсов, проломить вражескую оборону и развить уже стратегическую наступательную операцию. Пока мы видим успехи ВСУ в районе Урожайного (Донецкая область), Работино (Запорожская область). Достаточно динамичная ситуация в районе Угледара, на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях. Обе стороны постоянно маневрируют, и есть много факторов, которые могут в тот или иной момент изменить ситуацию на поле боя.

К войне привыкли, и начались политические игры

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский обращает внимание, что война в Украине стала обыденностью.

— К ней привыкли как внутри Украины, так и за ее пределами. Украинцы научились жить в условиях войны. Показательно, что за полтора года с вопроса выживания вектор сместился на вопросы прав и свобод. Поэтому наше общество дискутирует на тему проведения выборов в условиях войны и открытия границ для тех категорий, кому сегодня выезд за рубеж запрещен, — подчеркивает эксперт.

Мы видим, продолжает он, что все больше политических сил и групп влияния начинают активно заниматься самопиаром и воевать друг с другом за внимание электората.

— Основная проблема заключается в том, что большинство представителей разных групп политической оппозиции пиарятся не на собственных позитивных кейсах, а на банальной критике власти. И иногда буквально ретранслируют российскую пропаганду лишь для того, чтоб понизить рейтинг власти, — считает Денис Гороховский.

При этом, отмечает он, будут ли выборы в условиях войны и о каких именно выборах идет речь — парламентских, президентских или местных — сегодня однозначно сказать не может никто. Но пиар-кампании идут уже полным ходом, на них тратят миллионы гривен, которы в сегодняшних условиях можно было использовать гораздо продуктивнее.

— В целом, с одной стороны, в этой тенденции можно увидеть определенный позитив: страна продолжает жить и думать о своем будущем. С другой, у многих может сложиться ошибочное ощущение, что Победа — это уже нечто предопределенное и можно начинать заниматься внутренними политическими разборками. Что в результате может очень сильно навредить как обществу в целом, так и непосредственно фронту, — предупреждает эксперт.