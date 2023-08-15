Ничего не помогает: российские рубль продолжает идти на дно

Рубль входит в тройку худших валют среди развивающихся стран

Российские власти судорожно пытается спасти свой падающий рубль, но ему это не помогает.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Как пишут журналисты, Центральный банк россии (ЦБ рф) на экстренном заседании резко повысил процентные ставки с 8,5% до 12%, что стало вторым повышением подряд и самым резким после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Данное решение, отмечается в материале, положительно повлияло на укрепление рубля, но всего на несколько часов. После отката до 95 рублей за доллар валюта рф снова улетела вниз, растеряв весь утренний рост и перешла к снижению: до 99 рублей за доллар.

На 11:52 доллар на Московской бирже торговался на уровне 98 рублей, евро — 107 рублей.

Ранее на сегодняшних торгах доллар на Мосбирже поднимался выше 99 рублей, евро достигал 108 рублей, пишет Forbes. При этом на минимуме в начале торгов, в ожидании решения ЦБ по ставке, курс доллара опускался до 92,6 рубля, евро — до 103,8 рубля.

В Bloomberg пишут, что обвал рубля является угрозой социальной стабильности, из-за которой россия выглядит уязвимой в то время, когда война против Украины продолжается, а международные санкции ударили по торговле.

Напомним, что сейчас национальная валюта страны-агрессора входит в тройку худших среди развивающихся стран.

Ранее мы писали о том, что в россии сходят с ума из-за падения рубля.