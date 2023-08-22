Россияне потеряли превосходство в артиллерии: в Минобороны рассказали, что помогло ВСУ

Численный перевес все еще на российской стороне

Россияне потеряли превосходство в артиллерии на поле боя, хотя все еще имеют большее количество стволов.

Как рассказал в разговоре с "Укринформ" заместитель главы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, этого удалось достичь благодаря появлению на фронте артиллерии "натовского" калибра 155-мм.

При этом он отметил, что каждое орудие 155-мм играет такую же роль на поле боя, как 3-4 орудия советского калибра 152-мм. Постепенный переход Украины на западные образцы оружия позволяют компенсировать российское количественное превосходство.

"Если по нормативам советским, для того чтобы поразить один объект калибром 152 мм ты должен потратить от 9 до 12 боеприпасов, то по нормативам 155 калибра – максимум три", — отметил Гаврилов.

По его словам, это преимущество в точности и качестве позволяет нивелировать российское превосходство в количестве и достичь баланса, который играет стратегическое значение.

Как сообщалось ранее, западные СМИ накануне сообщили, что появление кассетных боеприпасов к артиллерийским орудиям придало импульса украинскому контрнаступлению.