Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко объяснил "Телеграфу" три задачи Украины.

В последнее время на Западе явно увеличилась число публикаций о якобы чуть ли не провале украинских наступательных операций.

Более того, некоторые чиновники НАТО предлагают Украине отказаться от своих территорий в пользу рф.

Это, конечно, неприятно. Но главное, что позиция украинского народа, армии, военно-политического руководства – однозначна. А именно – никаких территориальных уступок быть не может. Для нас победой является возврат к границам 1991 года. Полное восстановление суверенитета Украины над своей территорией. Получение репараций с россии как с государства-агрессора.

К сожалению, отдельные натовские чиновники, отдельные аналитики в разных западных медиа высказывают какие-то идеи на грани просто идиотизма. И тут важно не просто дезавуировать такие идеи, но и привлекать к ответственности тех, кто их распространяет.

Несмотря ни на что, на военном фронте продолжается наступление ВСУ. Вряд ли можно со стороны адекватно оценивать его эффективность. С моей точки зрения, Украина правильно делает, что, несмотря на разного рода подталкивание, не бросается в атаку без соответствующего вооружения (тех же самолетов), пытается беречь своих военнослужащих, действовать оптимально в той или иной ситуации.

Всем критикам темпов этого наступления, особенно западным, следует постоянно напоминать, как медленно и печально сам Запад дает нам оружие и боеприпасы. Так что нынешние темпы – производное от той тягомотины, которую устраивают партнеры с передачей нам всего необходимого и давно запрашиваемого. В итоге, когда у нас уже появилось хоть что-то для наступления (танки, бронетранспортеры), россия успела максимально плотно заминировать наши территории по пути возможного наступления ВСУ, выстроить эшелонированную оборону. Конечно, это, как и тотальное преимущество россиян в воздухе, значительно сдерживают наш наступательный процесс. Но он идет. И это очень важно.

Что касается дипломатического фронта, Украина тут, на мой взгляд, действует очень последовательно.

Во-первых, мы четко артикулируем наше понимание формулы мира. Не даем размазывать, размывать ее ни нашим традиционным партнерам, ни новым странам, которые присоединяются к обсуждению.

Во-вторых, ведем постоянные переговоры о предоставлении нам необходимых вооружений и боеприпасов – в нужных объемах.

В-третьих, мы делаем всё, чтобы политический и экономический нажим на рф был максимальным. И тут есть, над чем работать. К примеру, поведение Индии – принимающей стороны саммита G20 говорит о не совсем адекватном понимании происходящего. Заявления в стиле "мы не будем приглашать Украину, потому что саммит это – исключительно об экономике, а не о поиске справедливого мира" не имеют ничего общего с действительностью. Ведь российско-украинская война и такие ее составляющие, как выход страны-агрессора из зернового соглашения, подрывает мировую экономику. Провоцирует угрозу голода на Африканском континенте. А потому нельзя отрывать решение вопросов войны и мира – от глобальной экономики. Странно, что Индия этого не понимает – или делает вид, что не понимает.