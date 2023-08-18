Все пропало? Кто и почему разгоняет "зраду" о контрнаступлении на Западе и как это закончить

Контрнаступление ВСУ было изначально сложной задачей

Украинское информационное пространство успешно отбивается от российских ИПСО (Информационно-психологические спецоперации), чего не скажешь о Западе.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" бывший командир штурмовой роты в 24-м отдельном батальоне ВСУ "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

Он отметил, что с тревогой наблюдает о том, что творится в западных медиа.

"Мне кажется, что там идет успешная ИПСО и насаждение тезиса о неудачном украинском наступлении. И особенно это видно по США, где 90% публикаций именно с таким месседжем. Это уже сплошной хор, в котором первую скрипку играют издания, ориентированные на левое крыло демократической партии Washington Post и New York Times. И эта кампания выглядит неслучайной, тем более что они начали "хоронить" наше наступление ровно через две недели после его начала", — говорит он.

По его мнению, контрнаступление ВСУ было изначально настолько сложной задачей, что армии НАТО с таким ресурсом, как у ВСУ, и вовсе бы его не начали.

"Небо полностью не закрыто и там преимущество россиян в 10-12 раз. Даже по бронетехнике, которую якобы нам насыпали. Да, нам ее пообещали из расчета примерно на две американские дивизии. Хотелось бы увидеть, как они прорывают фронт протяженностью 1500 километров. А доехало еще меньше, чем пообещали: в расчете на штат одной американской механизированной бригады. С такими ресурсами мы пошли в бой", — подчеркивает Дикий.

Тем не менее у Украины не было выбора и наши воины пошли в атаку, а в это время подключилась мощнейшая российская ИПСО.

"Начинается хор, что ВСУ фронт не прорвали, русская оборона держится, значит, это уже переходит в затяжную фазу, давайте замораживать", — сказал военный.

Дикий констатировал, что в информационном плане мы не смогли переломить российскую ИПСО, а теперь, отметил он, единственный шанс это сделать — на фронте.

"Если мы выйдем к Азовскому морю, картина поменяется, в том числе, и в СМИ", — думает аналитик.

Более подробно о войне, мобилизации и прочем вы можете прочитать в полной версии интервью Евгения Дикого "Телеграфу" под названием "Байден не подписывался на полную победу Украины над россией": интервью с военным экспертом Евгением Диким, ч.II".

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