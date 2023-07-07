Украина недополучила почти половину обещанного оружия: неожиданный вывод экспертов

Стали реже давать обещания о новой военной помощи три основных союзника Украины

На сегодняшний день Украина получила только половину от обещанного Западом тяжелого вооружения для контрнаступления. Вместе с тем страны-союзники стали брать на себя меньше обязательств касательно новой военной помощи.

Об этом сказано в отчете Кильского института мировой экономики, эксперты которого ведут базу данных Ukraine Support Tracker, передает "Медуза". Последний пик обещаний от союзников пришелся на период перед годовщиной полномасштабного вторжения россиян.

Эксперты подсчитали, что с 25 февраля по 31 мая активность союзников снизилась. За эти три месяца было зарегистрировано обязательств перед Украиной всего на 165 млрд евро.

"Несмотря на это внимание к военным обязательствам, фактические поставки были значительно ниже обещанных. В целом поставлено лишь немногим более половины обещанного оружия", — говорится в отчете.

Сильнее всего разрыв между обещаниями наблюдается у крупнейших союзников Украины, таких как США, Германия и Великобритания. Что касается других стран, к примеру Чехии, Словакии Словении и Польши, то они передали Киеву 80% обещанной военной помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США заговорили о передаче Украине "Железного купола". Некоторые республиканцы и демократы понимают, что Украина все еще нуждается в средствах защиты неба.