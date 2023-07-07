Україна недоотримала майже половину обіцяної зброї: несподіваний висновок експертів

Почали рідше давати обіцянки про нову військову допомогу три основні союзники України

На сьогоднішній день Україна отримала лише половину від обіцяного Заходом важкого озброєння для контрнаступу. Водночас країни-союзники стали брати на себе менше зобов’язань щодо нової військової допомоги.

Про це йдеться у звіті Кільського інституту світової економіки, експерти якого ведуть базу даних Ukraine Support Tracker, передає "Медуза". Останній пік обіцянок від союзників припав на період перед роковинами повномасштабного вторгнення росіян.

Експерти підрахували, що з 25 лютого до 31 травня активність союзників знизилася. За ці три місяці було зареєстровано зобов’язань перед Україною лише на 165 млрд євро.

"Незважаючи на цю увагу до військових зобов’язань, фактичні поставки були значно нижчими за обіцяні. Загалом поставлено лише трохи більше половини обіцяної зброї", — йдеться у звіті.

Найсильніше розрив між обіцянками спостерігається у найбільших союзників України, таких як США, Німеччина та Великобританія. Щодо інших країн, наприклад Чехії, Словаччини, Словенії та Польщі, то вони передали Києву 80% обіцяної військової допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США заговорили про передачу Україні "Залізного куполу". Деякі республіканці та демократи розуміють, що Україна все ще потребує засобів захисту неба.