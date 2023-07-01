США думають про постачання важливої наступальної зброї Україні: європейці вже передали

Процес прийняття рішень у самому розпалі

У США офіційно підтвердили, що розглядають питання про постачання касетних боєприпасів на потреби ЗСУ.

Як передає The Independent, голова Об’єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі розповів, що обговорення з цього питання ще продовжуються.

За словами Міллі, розмови про касетні снаряди продовжуються "протягом тривалого часу", оскільки росіяни застосовують їх постійно, а Україна знайшла спосіб отримати подібну зброю від інших союзників.

"Українці просили про це, деякі європейські країни надали це, росіяни використовують це. Іде процес ухвалення рішень", — сказав він.

Крім того, він відкинув побоювання про те, що український контрнаступ просувається "повільно" і додав, що перша частина кампанії триватиме від шести до десяти тижнів. Міллі також закликав людей не відчувати ілюзій із цього приводу.

Варто зазначити, що касетні боєприпаси є типом снарядів, які розкриваються в повітрі та розкидають на великій площі десятки дрібніших боєприпасів. Подібна зброя спочатку створювалася для знищення живої сили противника, проте профільні організації вважають її ненадійною, оскільки окремі елементи не вибухають із ймовірністю до 40%.

Це створює небезпеку їх вибуху в самий невідповідний момент, а в деяких випадках вже після завершення конфлікту, чим становлять загрозу для мирних жителів. Зокрема, моніторингові групи відразу ж забили на сполох після того, як з’явилися докази їх застосування росією.

У світі 113 країн підписали угоду про невикористання подібного типу озброєння, Україна, росія та США до них не входять.

Як повідомлялося раніше, 26 червня стало відомо про те, що США планують виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. До нього увійде додаткова бронетехніка та боєприпаси.