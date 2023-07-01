США думают о поставках важного наступательного оружия Украине: европейцы уже передали

Процесс принятия решений в самом разгаре

В США официально подтвердили, что рассматривают вопрос о поставках кассетных боеприпасов на нужды ВСУ.

Как передает The Independent, глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли рассказал, что обсуждения по этому вопросу еще продолжаются.

По словам Милли, разговоры о кассетных снарядах продолжаются "в течение длительного времени", поскольку россияне применяют их постоянно, а Украина нашла способ получить подобное оружие от других союзников.

"Украинцы просили об этом, некоторые европейские страны предоставили это, россияне используют это. Идет процесс принятия решений", — сказал он.

Кроме того, он отверг опасения о том, что украинское контрнаступление продвигается "медленно" и добавил, что первая часть кампании будет длиться от шести до десяти недель. Милли также призвал людей не испытывать иллюзий по этому поводу.

Стоит отметить, что кассетные боеприпасы предоставляют собой тип снарядов, которые раскрываются в воздухе и разбрасывают на большой площади десятки более мелких боеприпасов. Подобное оружие изначально создавалось для уничтожения живой силы противника, однако профильные организации считают его ненадежным, так как отдельные элементы не взрываются с вероятностью до 40%.

Это создает опасность их взрыва в самый неподходящий момент, а в некоторых случая спустя много времени после завершения конфликта, чем представляют угрозу для мирных жителей. В частности мониторинговые группы сразу же забили тревогу после того, как появились доказательства их применения россией.

В мире 113 стран подписали соглашение о неиспользовании подобного типа вооружения, Украина, россия и США в их число не входят.

Как сообщалось ранее, 26 июня стало известно о том, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов долларов. В него войдет дополнительная бронетехника и боеприпасы.