Окажут значительное влияние на поле боя: США могут передать Украине важное вооружение

Белый дом может озвучить свое решение в ближайшее время

Администрация президент США Джо Байдена серьезно рассматривает вопрос передачи кассетных боеприпасов Украине, которые помогут восполнить пробел в количестве снарядов.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.

"Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя", — сообщил официальный представитель США.

По словам некоторых чиновников, окончательное решение Белого дома будет озвучено уже в ближайшее время. В случае положительного ответа, боеприпасы могут быть включены в новый пакет военной помощи Украине в следующем месяце.

Отмечается, что украинские официальные лица подталкивают Соединенные Штаты к поставкам боеприпасов еще с прошлого года, утверждая, что они увеличат число боеприпасов для западных артиллерийских и ракетных систем и помогут сократить численное превосходство противника в артиллерии.

В свою очередь Штаты не хотели рисковать и отправлять в Украину кассетные боеприпасы. Некоторые ключевые страны-союзники включая Великобританию, Францию и Германию, подписали запрет на них, поскольку это оружие, которое разбрасывает "бомбы" на больших площадях. Они могут взорваться при ударе, а также могут представлять долгосрочный риск.

Официальные лица и военные аналитики говорят, что украинское контрнаступление пока еще не достигло того прогресса, а российские линии обороны оказались более надежно укрепленными, чем предполагалось.

"И неясно, хватит ли того количества артиллерийских боеприпасов, которые украинцы тратят изо дня в день, если контрнаступление затянется", — говорится в сообщении.

Чиновники администрации также добавили, что у США есть большое количество кассетных боеприпасов, которые помогли бы заполнить Украине пробел. Также они считают, что им удалось развеять опасения некоторых союзников по поводу передачи боеприпасов США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США дали четкий ответ насчет того, будут ли американские войска отправлены в Украину.