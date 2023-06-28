Отношение американцев к поддержке Украины оружием значительно изменилось: результаты опроса

Данные показывают серьезные отличия в настроениях за последнее время

Подавляющее большинство американцев поддерживают предоставление оружия Украине для защиты от россии и считают, что такая помощь демонстрирует Китаю и другим соперникам США желание защищать интересы Штатов и их союзников.

Об это свидетельствуют данные одного из последних опросов, передает Reuters.

Сообщается, что за последнее время среди американцев наблюдается резкий рост поддержки вооружения Украины: сейчас 65% респондентов одобряют поставки, в то время как в мае таких граждан было только 46%.

Среди партий 81% демократов, 56% республиканцев и 57% независимых депутатов выступают за поставки американского оружия в Украину.

"Полученные данные, по-видимому, свидетельствуют о более твердой поддержке политике президента США Джо Байдена, заключающейся в том, чтобы делать "все возможное", чтобы помочь Украине вернуть территорию, которую россия захватила в ходе первоначального нападения в 2014 году и ее полномасштабного вторжения 16 месяцев назад", — говорится в материале.

Кроме того, опрос показал, что 76% американцев считают, что оказание помощи Украине демонстрирует Китаю и другим соперникам, что у Соединенных Штатов есть "воля и способность защищать наши интересы, наших союзников и самих себя".

Напомним, ранее мы писали о том, поддержка Украины обычными американцами остается высокой.

Также мы сообщали, что в США придумали, где еще взять оружие для Украины.