В Госдепе рассказали о важном изменении отношения к Украине в США
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путин не смог разделить США и Европу
Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид рассказала, какие сейчас настроения в Америке по поводу войны в Украине и как простые американцы поддерживают нашу страну.
По ее словам, начиная полномасштабную войну в Украине, путин считал, что она разделит США и их европейских союзников, однако он ошибся.
Донфрид считает, что когда президент рф решил перекрыть краны с газом европейским странам, это не побудило их перестать поддерживать Украину, а только заставило их пересмотреть свои отношения к россии, как к ненадежному поставщику энергии. Об этом рассказала Карен Донфрид в интервью изданию РБК-Украина.
Насчет того, устали ли рядовые граждане США от Украины, Донфрид привела показательный разговор со своей коллегой, послом Бриджит Бринк, которая провела две недели в США. Бринк рассказала ей, что была удивлена увидев флаги Украины в домах у большого количества людей.
"Никто из нас не может вспомнить такое время, когда мы видели флаг другого государства на окнах наших домов", — рассказала Донфрид.
Помощник госсекретаря отметила, что такая картина на улицах США говорит сама за себя. По ее мнению американцы имеют очень глубокое чувство того, что правильно и что неправильно.
Однако, по словам Донфрид, хотя поддержка Украины обычными американцами остается высокой, согласно последним опросам, она несколько уменьшилась. В этом случае важно напоминать и обосновывать почему поддержка Украины это важно.
Напомним, ранее украинский журналист Иван Яковина рассказал о чем может говорить утечка данных из Вашингтона, касаемо обсуждения в россии применения ядерного оружия.