Байден дал четко понять: в США ответили на предложение отправить войска в Украину

Президент США имеет жесткую позицию по поводу отправки войск в Украину

В начале июня бывший генсек НАТО Андерс Расмуссена выразил мнение, что некоторые страны Альянса могут отправить свои войска в Украину. В США признали, что не рассматривают такой вариант развития событий.

Как заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во время сегодняшнего брифинга, президент США имеет твердую позицию по данному вопросу.

"Байден дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину", — отметил он.

Что касается Расмуссена, то он говорил, что направление войск НАТО в Украину будет актуально в том случае, если Киев не получит должных гарантий безопасности.

Также на такие слова была реакция и официального Киева. Как говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, иностранных войск на территории нашей страны не будет до завершения войны. Более того, подчеркнул министр, Киев никогда об этом никого и не просил.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, от которого в Украине большие ожидания. При этом президент Украины Владимир Зеленский посетит его лишь при одном условии.