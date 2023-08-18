В NYT назвали свои цифры потерь ВСУ и российской армии в Украине

В США дают разные оценки потерь

За полтора года полномасштабного вторжения россии в Украину суммарные потери обеих армий могли достичь полумиллиона человек.

Об этом говорится в материале The New York Times, который получил данную цифру от неназванных американских "должностных лиц".

Согласно информации издания, потери россии в Украине могли достичь 300 тысяч человек, из которых 120 тысяч убитыми, а 170-180 тысяч ранеными.

Источники NYT также сообщают, что потери Украины составили около 70 тысяч погибших и 100-120 тысяч раненных.

"Официальные лица предупредили, что цифры потерь по-прежнему трудно оценить, поскольку считается, что Москва обычно занижает количество убитых и раненых на войне, а Киев не раскрывает официальные данные", — говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что российские потери существенно возросли в ходе затяжных боев за Бахмут в начале года, а Украина потеряла "тысячи военнослужащих" в первые недели контрнаступления во время попыток прорыва линии обороны на южном направлении.

В сообщении указано, что украинские потери значительно снизились после изменения тактики на активные обстрелы российских позиций, однако теперь в США опасаются, что ВСУ быстро исчерпают доступные снаряды.

Американские чиновники при этом говорят, что общая численность украинских вооруженных сил составляет около 500 тысяч человек, в то время как россия имеет 1,33 миллиона.

"Оценочные данные для Украины и россии основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, сообщениях в социальных сетях и новостных СМИ от журналистов в стране, а также на официальных сообщениях обоих правительств. Оценки разнятся даже внутри правительства США", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, накануне в Великобритании подсчитали, что за все время вторжения россияне лишились в Украине половины своей боеспособной армии.