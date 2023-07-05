Стала в два раза слабее: в Британии озвучили огромные потери армии россии на войне

Несмотря на потери, оккупанты смогли замедлить наступление ВСУ

россия несет колоссальные потери на войне в Украине. С февраля 2023 года армия оккупантов лишилась почти половины своей боеспособности.

Об этом в комментарии сообщил Financial Times командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин.

По его словам, только в танках потери россиян составили около 2,5 тыс. единиц.

"В россии в прошлом году использовали на войне 10 млн. артиллерийских снарядов, но в лучшем случае могут производить 1 млн. снарядов в год. На войне рф потеряла 2,5 тыс. танков, а в лучшем случае может производить 200 новых танков в год", — сказал он.

При этом Радакин добавил, что оккупантам удалось усложнить контрнаступление ВСУ высокой плотностью минных полей. Также на его ход влияет отсутствие прикрытия ВСУ с воздуха и не в полной мере поставленной украинской армии вооружение Запада.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны рассказали об успехах наступления украинских военных. Там отметили, что публикации в СМИ о продвижении ВСУ идут с опозданием на сутки или двое, потому что это требования безопасности операций.