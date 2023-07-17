Разница в пять раз: в сети озвучили потери россиян и ВСУ за последние пару дней

Россияне теряют больше техники, несмотря на то, что просто ведут оборону

Российские солдаты за последние несколько дней сражений потеряли на фронте в пять раз больше техники, чем украинские защитники. Оккупанты лишились 66 единиц разной техники, а Украина — только 13 единиц.

Об этом свидетельствует данные независимого нидерландского центра Oryx, который считает только публично задокументированные потери в технике. Данные были собраны за 14–16 июля.

Так, россияне за этот период лишились 12 танков, а украинцы — только одного. Аналогичные потери ВСУ в БМП и других бронированных боевых машинах, а оккупанты потеряли 6 единиц такое техники.

Кроме того, украинцы уничтожили 11 БТР и других бронемашин оккупантов, а те в свою очередь лишили ВСУ 6 единиц аналогичной техники. В артиллерии у врага тоже существенные потери по сравнению с украинской стороной — 13 единиц техники против 3.

Другие потери составили: грузовиков — 16 российских и 1 украинский; БПЛА — 2 российских и 1 украинский. Всего, по данным Oryx, потери техники с 24 февраля 2022 года составили:

россия — 11207;

Украина — 3903.

Потери оккупантов в пять раз выше, чем ВСУ, учитывая, что Украина ведет контрнаступление, а россияне просто обороняются на укрепленных рубежах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный показал кадры работы ВСУ на американской технике. Артиллеристы регулярно "прожаривают" врага на фронте.