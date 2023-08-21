Выборы во время войны или после войны? Какие партии готовят Банковая, Ахметов и военные

К новым выборам готовятся все партии

В украинской политике можно вечно писать только о нескольких темах, одна из которых — выборы. Очередные парламентские выборы должны пройти этой осенью, очередные президентские — в марте следующего года. Но ни один человек в этом государстве пока не может уверенно сказать, когда именно произойдет следующее волеизъявление, потому что это зависит, в первую очередь, от ситуации безопасности на фронте. Впрочем, это не мешает многим политическим игрокам уже сейчас планировать новые проекты и думать над новой конструкцией следующих выборов, о чем и расскажет сегодня "Телеграф".

Фактор Запада

Недавно спикер парламента Руслан Стефанчук сделал контроверсионное заявление о том, что Конституция не запрещает проведение выборов во время военного положения. По его словам, запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". Но этот вопрос дискуссионный, потому что необходимо обеспечение демократии. Как говорят источники нашего издания, это заявление скорее было сделано для зарубежных партнеров, которые в неофициальных разговорах все чаще говорят о выборах, как один из признаков того, что демократия в Украине не сворачивается. "Телеграф" писал об этом в предыдущей публикации.

"Это заявление было сделано скорее для Запада, что, мол, мы готовы, но у нас война и обеспечить этот процесс не так просто. Наконец-то этот вопрос перестал замалчиваться и для украинского общества. В Офисе президента рассматривают две потенциально возможные даты: весна 2024 — провести почти одновременно плановые выборы президента, выборы в парламент и местные выборы. Или уже осень 2024 года", — отметили схожую информацию несколько источников издания во власти. Хотя некоторые "горячие головы" не оставляют идей по выборам уже этой осенью, а некоторые штабы политических сил даже всерьез к этому готовятся. Впрочем, как говорят собеседники Телеграфа в Центральной избирательной комиссии, времени на подготовку для этого уже нет.

"Проведение выборов — это политическое решение. Но на подготовку выборов нужно не менее двух месяцев. Поэтому не позже конца августа нужно принимать постановление о проведении выборов, а это вряд ли произойдет. Хотя у нас в ЦИК еженедельно работают четыре рабочие группы, нарабатывающие правила проведение выборов в условиях войны, мы изучаем опыт электронного голосования, по два заседания проходит каждую неделю, а также идет бюджетный процесс — мы уже делаем заявку, чтобы зарезервировать деньги на выборы. Но это не означает, что они состоятся в ближайшее время, это стандартная практика. Есть много нерешенных проблем: миллионы переселенцев, реестры — мы сами не знаем, как это организовать. Но готовимся, чтобы когда решение было, мы смогли сделать это оперативно", — отмечает не под запись один из членов ЦИК.

Ключевые проблемы

Во власти также определяют ряд проблем, влияющих на качественный процесс проведения выборов.

"У нас миллионы внутренне перемещенных лиц. С реестром избирателей проблема — он не соответствует реальности, люди живут не там, где прописаны. Проблема с голосованием за границей. Для ВПЛ достаточно составить правильно реестр, а за границей — это политическая проблема, потому что многие страны не готовы открывать многие участки для нас, тратить деньги. А некоторым придется и изменения в законы внести, — отмечает источник в руководстве государства. — Этот процесс должен вести наш МИД, а у них своих проблем хватает".

По словам собеседника, самая большая сложность возникает с военными: "Если мы не дадим им баллотироваться и голосовать там, где они находятся, то легитимность выборов будет низкая. А это зависит от того, что будет на фронте. Если на момент выборов будет какая-нибудь частичная победа Или интенсивность боев снизится — это будет проще. Если будет как сейчас, то это проблема. Как объединить безопасность самих военных, членов комиссий? И западные партнеры здесь как раз соглашаются, что с военными и реестром — сложная история. Они не ставят нам ультиматумов о помощи в контексте проведения выборов".

Какими будут следующие выборы?

Тем не менее уже сейчас во власти рассматривают определенные новации на первые послевоенные выборы.

Во-первых, возвращение блоков политических партий и установка для них 7% проходного барьера. Во-вторых, закрыты списки политических сил. Под это планируется принятое переходное избирательное законодательство на послевоенный период. Как говорят источники нашего издания, этот вопрос недавно обсуждали на совещании у президента.

"Закрытая система на первые послевоенные выборы — это будет компромисс, который устроит большинство политиков. Блоки — это технологическая вещь. Они упростят доступ тем политикам, которые по другой системе имели меньше шансов. Именной блок наберет больше. Из плюсов в блочной системе — будет много партий, и с точки зрения распределения финансов это тоже выгоднее", – говорит собеседник "Телеграфа" в депутатском корпусе. По его словам, если власти всерьез рассмотрит возможность онлайн-голосования, то представители оппозиции, например "Евросолидарность", включат все возможные механизмы для остановки этого процесса. В частности, могут прозвучать аргументы о не легитимности такого голосования.

Кого Зеленский позовет в свою команду

Но все вышеперечисленные проблемы не мешают политикам размышлять и даже планировать, каким составом и какими политическими силами идти на выборы. Например, во власти рассматривают возможность похода как раз условным "блоком Зеленского", куда может войти "Дия" с Михаилом Федоровым и условная партия военных под руководством Кирилла Буданова. Также туда могут попасть близкая к Банковой партия "Доверие" и небольшие остатки партии "Слуга народа". В последнее время серьезно ухудшился как рейтинг партии власти, так и отношение самого президента к подавляющему большинству депутатов, которых он заводил в парламент.

"Есть список людей, которые являются командой президента. Кто-то давно, кто-то стал ею только вчера. Может ли там быть фронтменом Михаил Федоров или кто-то из Правительства? Да. Согласно тому, какие будут рейтинги доверия и недоверия. А вот Арахамия или Корниенко не могут быть фронтменами, потому что у них показатели невысокие, но в первой пятерке может быть Стефанчук, он балансирует, — говорит собеседник в парламенте, — может кто-то из правительства попасть — например, у Шмыгаля неплохой баланс доверия, могут ли там быть военные? Да. Новые волонтеры и новые люди? Тоже да. Будет ли там много действующих "слуг"? Нет. Но стоит понимать, что построением партии такие люди как Федоров заниматься точно не будут. Это будут люди на местах, "слуги", которых не возьмут в парламент, мэры… это не будет партия с нуля. В блок как раз возможно спрятать остаток "Слуг" и "Доверие". "Слуга" имеет антирейтинг и растяжку по целевой аудитории между либералами и консерваторами. Но стоит отметить, что все старые партии сейчас потеряли доверие", — рассказывает источник.

Арестович снова будет работать на ОП?

Отдельная история с объединением усилий с Алексеем Арестовичем. Как говорят во власти, они действительно рассматривали объединенный поход с его партией, об этих планах "Телеграф" рассказал первым и затем столкнулся с критикой одного из фигурантов материала — политолога Юрия Романенко.

"Планировался его поход как спойлера, и у ОП есть иллюзия, что этими спойлерами можно управлять. Но кроме "Нашего края", управлением которым удалось настроить Виталию Ковальчуку (бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко, — ред.), никому больше это не удавалось. Арестович очень свободолюбив. Заставить его работать в какой-то повестке очень тяжело. Он все равно будет продвигать свое. Даже сейчас: он вроде бы не выступает против власти, но подводит рейтинг ОП и вбивает клин в трудные вопросы для Офиса. И по обороне, и по международникам. Сможем ли мы договориться о коалиции? Да, но это может быстро закончиться", – отмечает источник в топ-политикуме.

По словам собеседника, сейчас Арестович ищет поддержки у разных потенциальных спонсоров.

"Это и Ахметов, и Корбан. Ближе к выборам это точно трансформируется в некую партию "для умных". Включат туда возможно Виктора Андрусива, Галину Янченко (нардеп от "СН", ред.). Может, это будет под модерацией Авакова (источники также советуют обратить внимание на их инициативу "Добробат", которую также планировали сделать партией). Играть они будут в нише русскоязычных, но патриотических людей – тех, кто за мультикультурность. Тех, кто уже за это время устанет от повестки, продвигаемой властью. В схожей нише и партия Разумкова, но там нацеленность и на электорат русскоязычных, и избирателей Юлии Тимошенко, и электорат бывшего ОПЗЖ. Разумков работает на бедных и для него это плюс – бедных становится больше".

Ахметов снова в игре

По словам источников "Телеграфа" на разных ступенях власти, построением партий занимаются сейчас почти все политики, хотя публично они заявляют совершенно противоположное.

"Сейчас по регионам страны ездит Кривецкий (Львовский бизнесмен, которого называют спонсором ВО "Свобода", — ред.) и поощряет людей к своей будущей партии, которая будет называться "Украина превыше всего". У него есть несколько мэров на Западе Украины, мэр Ивано-Франковская, Атрошенко (отстраненный мэр Чернигова — ред.)",- отмечает собеседник в политикуме.

Еще один человек, вновь активизирующий свое участие в политическом процессе — упомянутый выше Ринат Ахметов. По информации "Телеграфа", сейчас он наладил свои отношения с Офисом президента из-за помощника Зеленского — Сергея Шефира. Именно он на Банковой отвечал за коммуникацию с олигархами после прихода туда Зеленского.

"Ахметов задумывается снова расширить свое медиавлияние, хотя сейчас у него есть несколько площадок на YouTube. Он думает поддержать условную партию военных, например, со Свитаном и тем же Ждановым, а еще это может быть партия бывших "слуг", под нынешним названием "Сила нации". Туда уже сватают Камельчука (народный депутат от "Слуги народа",- ред.). Это может быть и под "зонтиком" ОП, если стороны к тому снова не рассорятся",- комментирует один из народных депутатов не под запись.

Большинство "слуг" окажутся за бортом

Вообще, тема "слуг", понимающих, что их не примут в следующий список партии Зеленского, волнует все больше людей во фракции. Во фракции, которая и так уже существует скорее на сайте парламента, чем в реальности. Отношения большинства депутатов и президента окончательно испортились. Не последнюю роль в этом сыграли и последние скандалы, связанные с отдыхом некоторых парламентариев за границей, ведь президент относится к этому особенно чувствительно, а самим сотрудникам ОП на время военного положения отпуск запрещен. Теперь, чтобы немного перебить информационную повестку, некоторых депутатов периодически они сами же и "сливают" — кейсы Аристова и Холодова точно не были последними.

В таких условиях депутаты сами создают себе запасные, но бесперспективные аэродромы. К примеру, "партию переселенцев", созданием которой занимаются нардепы-слуги Владлен Неклюдов, Максим Ткаченко и Руслан Горбенко. По словам собеседников, они проводят закрытые стратегические сессии с политконсультантами, собирают базы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Источники "Телеграфа" рассказывают, что еще один олигарх Виктор Пинчук, который сейчас имеет хорошие отношения с ОП и помогает по международному направлению, некоторое время также думал вложиться в партию военных и даже проводил встречи с потенциальными кандидатами.

"В конце концов, он решил придерживаться более присущей ему стратегии — раскладывать яйца в разные корзины и поддерживать кандидатов в разных политических силах. Или он вообще поддержит Притулу и, например, Чмута",- отмечает собеседник в политикуме.

Залужный, Азов и другие военные

Наши собеседники соглашаются, что все партии военных по рейтингу точно перевесит условная партия Валерия Залужного, если появится на горизонте. Как говорят в окружении генерала, несмотря на многочисленные предложения разных лагерей, он сейчас не занимается своим будущим политическим.

Отдельного слова заслуживает и партия "Азов", которая, как уже писал "Телеграф", разругалась с Андреем Билецким и его окружением, и сейчас входит в орбиту влияния главы ОП Андрея Ермака. Билецкий же сформировал третью штурмовую бригаду, уже долгое время воюющую на самых горячих точках. С бывшими собратьями они общаются чисто формально.

Выборы или территории?

Политический аналитик Николай Давидюк при этом обращает внимание, что проведение выборов сейчас означало бы признать потерю временно оккупированных территорий: "Проведение выборов без возвращения территорий легитимирует оккупацию. Фактически мы признаем, что отказываемся от захваченных россиянами земель".

По его словам, на предстоящих выборах можно ожидать высокое представительство военных, любящих государство не словом, а делом.

"Если пойдет Залужный, то это будет полная перезагрузка политической системы, но поскольку он это решение не принимал, то это пока и не обсуждается. Он занимается войной. Залужный сейчас больше похож на полководца, которого зовут, когда нужно победить врага. Так ли будет всегда? Это уже другой вопрос. Пока он точно занят войной. На выборах точно будет представительство волонтеров — Притула, возможно, фонд "Вернись живым", которые близко работают с Федоровым и могут пойти с ним. И третий, что важно решить еще до выборов — что делать с пророссийскими партиями. Если мы не завершим их цикл сейчас, это будет катастрофа".

Главное, в чем сходятся все собеседники, что, несмотря на опасность, к выборам готовятся уже почти все. И многие новые лица рассчитывают зайти в парламент. Закончить текст хочется точным вопросом одного чиновника: как доверять новым лицам, чтобы они снова не стали "слугами"?