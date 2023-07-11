"Можно успокоиться": Кличко ответил, пойдет ли брат Владимир в политику

"Насколько я знаю, политических амбиций у моего брата нет", - говорит Виталий Кличко

В Украине и за рубежом активно обсуждают тему очередных парламентских выборов, которые должны состояться осенью 2023 года, но во время действия военного положения проводить их запрещено Конституцией. Однако уже сегодня отмечается заметная активность разных политических сил.

Состоится ли ребрендинг партии УДАР и уйдет ли Владимир Кличко в политику – рассказал сайту "Бабель" мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня мы не думаем о выборах. Они невозможны во время военного положения. Давайте будем откровенны, это может разрушить страну изнутри. Сегодня все наши партийцы занимаются волонтерством, и все партийные структуры по Украине занимаются тем, чтобы помогать Вооруженным силам и помогать стране выстоять и победить", — подчеркнул политик.

По словам главы УДАРа, в ОП есть опасения, что младший брат мэра Киева — Владимир Кличко, который часто бывает в Украине, планирует принять участие в выборах. В преддверии полномасштабного вторжения боксер приехал в Киев и с того момента уезжает только на международные встречи. Практически 99% в свое время он провел в столице.

Что касается участия спортсмена в выборах и его политических проектах – об этом нужно спрашивать непосредственно Владимира Кличко, говорит Виталий: "Насколько я знаю, политических амбиций у него нет. Единственная амбиция, как и у каждого украинца — сильная, независимая Украина. Он делает все для этого. Поэтому те политики, кто по этому поводу переживают, могут успокоиться".

Между тем, у президента Владимира Зеленского есть веские причины баллотироваться на второй срок, ведь полномасштабная война лишила действующего главу государства возможности в полной мере реализовать свои политические амбиции и воплотить в жизнь намерения, которые он декларировал во время предвыборной кампании 2019 года.