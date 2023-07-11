"Можна заспокоїтися": Кличко відповів, чи піде брат Володимир у політику

"Наскільки я знаю, політичних амбіцій у мого брата немає", каже Віталій Кличко

В Україні та за кордоном активно обговорюють тему чергових парламентських виборів, які мали б відбутися восени 2023 року, але під час дії воєнного стану проводити їх заборонено Конституцією. Проте вже сьогодні відзначається помітна активність різних політичних сил.

Чи відбудеться ребрендинг партії УДАР і чи піде Володимир Кличко в політику – розповів сайту "Бабель" мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні ми не думаємо про вибори. Вони неможливі під час воєнного стану. Давайте будемо відвертими, це може зруйнувати країну зсередини. Сьогодні всі наші партійці займаються волонтерством, і всі партійні структури по Україні займаються тим, щоб допомагати Збройним силам і допомагати країні вистояти й перемогти", — наголосив політик.

Зі слів очільника УДАРу, в ОП є побоювання, що молодший брат мера Києва — Володимир Кличко, — який часто буває в Україні, планує взяти участь у виборах. Напередодні повномасштабного вторгнення боксер приїхав у Київ і з того моменту виїжджає тільки на міжнародні зустрічі. Практично 99% свого часу він провів у столиці.

Що ж до участі спортсмена у виборах та його політичних проєктах – про це потрібно запитувати безпосередньо Володимира Кличка, каже Віталій: "Наскільки я знаю, політичних амбіцій у нього немає. Єдина амбіція, як і в кожного українця, — сильна, незалежна Україна. Він робить усе для цього. Тому ті політики, хто з цього приводу переживають, можуть заспокоїтись".

Тим часом, президент Володимир Зеленський має вагомі причини балотуватися на другий строк, адже повномасштабна війна позбавила чинного главу держави можливості повною мірою реалізувати свої політичні амбіції і втілити в життя наміри, які він декларував під час передвиборчої кампанії 2019 року.