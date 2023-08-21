Патриотичнее Бандеры: зачем экс-члены ОПЗЖ вкладываются в волонтерку

Бывшие сторонники "русского мира" всегда могут сказать, что хоть из Монако, но помогали армии и рядовым украинцам

Уже больше года в Украине запрещена деятельность пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). И хотя обломки этой "конторы", представленные отдельными нардепами, еще дрейфуют в Верховной Раде, партии "угнетенных бабушек" как таковой уже не существует, а ее верхушка покинула Украину.

Но, вероятно, функционеры ОПЗЖ имеют серьезные намерения удержаться в политике даже после победы Украины, ведь у нас продолжают действовать многочисленные благотворительные фонды, основанные пророссийскими политиками. Чем они занимаются, кто пиарится с их помощью и зачем экс-члены ОПЗЖ тратят десятки тысяч долларов на их содержание, узнавал "Телеграф".

Политическая память засыпает, просыпается… ОПЗЖ

Депутатская благотворительность – не ноу-хау для украинской политической традиции. Каждый более или менее заметный политик имеет благотворительный фонд (как правило, имени себя самого), который в избирательное межсезонье находится в спячке и "просыпается" накануне голосования. И тогда избиратели на округах получают разнообразные блага: от гречки и календариков в брендированных пакетиках до бесплатных концертов звезд эстрады (у кого какие есть возможности).

Впрочем, выборы во время военного положения вроде бы не ожидаются, но благотворительные фонды бывших членов ОПЗЖ уже не "спят".

Благотворительный фонд Вадима Столара

Вадим Столар – одиозный столичный застройщик, эксчлен фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Сейчас входит в депутатскую группу "Восстановление Украины". С начала широкомасштабного вторжения Столар несколько раз уезжал из Украины и, по информации СМИ, и сейчас находится за границей.

Впрочем, это не мешает благотворительному фонду Столара имени самого Столара по классике делать добрые дела: раздавать горячие обеды, продуктовые наборы, закупать медикаменты для больниц. Не забывает, конечно, о военной тематике: снаряжение, квадрокоптеры. "Фишка" фонда — проект психологической поддержки.

Если проанализировать сайт фонда, трудно поверить, что Столар вообще когда-то был в ОПЗЖ.

"Наша команда — это сообщество заряженных и безгранично мотивированных людей, ежедневно работающих, чтобы услышать долгожданные слова: "Украина победила!"", — отмечается на странице фонда.

Более того, фонд Столара даже предлагает бесплатные курсы современного украинского языка. Что может быть более патриотично?

На работу своей благотворительной организации экс-нардеп ОПЗЖ тратит немало средств: за год войны 271 млн гривен (по данным самого фонда). Кроме того, согласно исследованию движения "Честно", с апреля по июнь на рекламу только в Facebook Благотворительный фонд Вадима Столара потратил 7,4 тыс. долларов. Это первое место среди всех политических рекламодателей. И это не считая, конечно, "джинсы", которой Столар обильно засеял украинское информполе.

Благотворительный фонд Вадима Новинского

Против православного олигарха Вадима Новинского в Украине возбуждено уголовное дело по статье 111-2 (пособничество государству-агрессору) и введены персональные санкции. Правоохранители арестовали активы Новинского в Украине, а вот фонд его имени и сегодня работает, в то время когда сам Новинский на днях был замечен журналистами во время водных развлечений в солнечной Хорватии.

Волонтеры олигарха раздают продукты, дарят генераторы и медикаменты военным и даже закупают кареты скорой. Размах такой помощи, по данным самого фонда, – более 430 млн гривен от начала широкомасштабного вторжения.

"Фишка" фонда Новинского — помощь УПЦ Московского патриархата, в частности Святогорской лавре, разрушенной россиянами.

Благотворительный фонд братьев Суркисов

Бывший нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис волонтерит не один, а с братом Игорем, потому и благотворительный фонд носит соответствующее название.

"Для Фонда братьев Суркис и ФК "Динамо" (Киев) помощь украинцам — это приоритет", — заявляют на сайте ФК "Динамо".

Правда, сколько именно Суркисы тратят на свои приоритеты, в своем вышедшем в июле отчете фонд не проинформировал.

Кроме стандартной благотворительности (еда, медикаменты) фонд Суркисов концентрируется на ВСУ. И не хочет этого скрывать: помощь доставляют фуры с гигантскими буквами на бортах "Для ВСУ фонд братьев Суркисов". А в июне братья-благодетели с помпой на стадионе "Динамо" передавали автомобили военным.

Так волонтерит Суркис

Безудержно волонтерят не только политические тяжеловесы ОПЗЖ, но и депутаты местного калибра.

Благотворительный фонд Геннадия Гуфмана

Геннадий Гуфман — бизнесмен из Днепра и ярый регионал еще с 2006 года, когда избирался в Днепровский горсовет от партии Януковича. В 2020 году он прошел в Днепровский облсовет по спискам ОПЗЖ.

Благотворительный фонд у Гуфмана был задолго до начала широкомасштабного вторжения, однако занимался он мелким "гречкосейством" на округе: раздавал продуктовые наборы, дарил всем нуждающимся очки. Через месяц после начала большой войны "Благотворительный фонд Геннадия Гуфмана" завел страницу в Facebook и начал активно волонтерить.

Правда, до размаха Новинского или Столара фонд Гуфмана и не дотягивает, но масло, морковь и картофель переселенцам раздает, снимая об этом кринжевые видео.

Кстати, сам Гуфман в 2020 году публично отрицал агрессию россии. "Сегодня, слава богу, в Украине не идет война", — говорил депутат.

Благотворительный фонд "Иллай "

Это детище еще одного экс-члена ОПЗЖ из Днепра — Анны Кондраковой. Кстати, Кондракова по совместительству и пресс-секретарь Гуфмана. ООО "Днепровижн", владеющее в городе сетью рекламных площадей и одним из основателей которого была Кондракова, на местных выборах 2020 завесило весь город рекламой ОПЗЖ. А уже в мае 2022-го Кондракова регистрирует благотворительный фонд "Иллай" и становится патриотичнее Степана Бандеры : "Я проснулась утром от взрывов, взяла в руки телефон и прочла: "Война". Отлично помню свое первое действие — я открыла шкаф, взяла флаг Украины и установила его на балконе. То есть я сразу для себя решила, что Украина — превыше всего", — говорила Кондракова в своем интервью.

Фонд "Иллай", судя по информации на Facebook-странице Кондраковой, возит по больницам Днепра медикаменты, а в декабре прошлого года подарил госпиталю три обогревателя.

Зачем это нужно?

Конечно, сейчас в Украине активно действуют не только благотворительные фонды экс-членов ОПЗЖ. Есть такие фонды у "Слуги народа" и "Европейской солидарности".

"Это не новая практика, она существовала очень давно. Это то же самое "гречкосейство", просто под другим углом", — объясняет "Телеграфу" аналитик партийных финансов движения "Честно" Виктория Максимец.

Просто с началом широкомасштабной войны акценты сместились.

"Сейчас все рекламные политические сюжеты в Facebook, Telegram, наружная реклама, все вращается вокруг благотворительной деятельности. То ли благотворительный фонд Петра Порошенко, то ли Вадима Столара. Дело в том, что по опросам люди больше всего доверяют волонтерам, соответственно, и используются именные фонды. Так можно лишний раз показать свое имя и связать его с помощью. Политическая реклама в чистом виде, как это было раньше, сейчас будет негативно восприниматься людьми, а вот к такой рекламе уже все привыкли", — добавляет аналитик.

Однако "сеять гречку" есть смысл только тогда, когда есть уверенность, что она даст "урожай". Если те же "слуги" еще могут уповать на "урожай" на следующих выборах, то неужели надеются и бывшие члены ОПЗЖ?

"А что им мешает? Бекграунд? Если они проходили в депутаты и оставались в политике с бэкграундом ворюг, то почему они не могут иметь шансов в политике с бекграундом пророссийских ворюг?", — Комментирует "Телеграфу" политолог Алексей Голобуцкий.

"Они точно будут делать попытки, — добавляет "Телеграфу" доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук. — Перезагрузят свою риторику, дистанцируются от пророссийской позиции и будут акцентировать внимание, например, на том, что они крепкие хозяйственники, или защищают интересы общин, социально незащищенных категорий".

Сохраняется вероятность того, что к новым выборам общество и государство подготовятся более ответственно.

"Ожидаю, что могут быть законодательные ограничения по возвращению бывших членов ОПЗЖ в политику", — объясняет "Телеграфу" руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

Однако, если радикального запрета не будет, благотворительные фонды прекрасно впишутся в контекст послевоенной избирательной кампании, когда на вопрос "что ты сделал для победы", бывшие члены ОПЗЖ предъявят теплообогреватели в больницы и фуры "Для ВСУ". Ну, пусть из Монако, но помогал!

"На предстоящих выборах деятельность благотворительных фондов будет основными сюжетами риторики политиков", — резюмирует Максимец.

Даст ли "урожай" волонтерка

Но! ОПЗЖ ведь скомпрометировала себя уже дальше некуда. Ну и что из того, что ее бывшие функционеры будут лезть в парламент под волонтерскими флагами? Кто же их выберет? Или выберет?

"Почти у всех из ОПЗЖ, кто был в политике, проблемы будут. Но! У некоторых политиков, например, Юрия Бойко даже есть определенный рост рейтинга. Не электоральный, а рейтинг доверия, но тем не менее. Это значит, что ядро избирателей, которое было с ОПЗЖ, оно с ними и осталось", — объясняет Фесенко.

"Насколько они будут успешны в общенациональном масштабе, у меня есть сомнения, но есть еще и местный масштаб и там их шансы я бы не исключал", — добавляет Петр Олещук.

Кроме того, не следует забывать и о гражданах Украины, находящихся на территории врага.

"Сейчас на территории россии, по их данным, около 4 миллионов граждан Украины, а реально около 3,5 миллиона. Это не на оккупированных территориях, а те, кто сам уехал или был вывезен на территорию россии. Например, около 20% из этого количества после войны вернется в Украину. Как думаете, они будут голосовать так же, как жители Львова или Луцка? Даже 20% от 3 миллионов — это 600 тысяч", — комментирует ситуацию "Телеграфу" политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Вторую половину "урожая" можно будет собрать среди тех, кто в россии во время войны не находился.

"Не обязательно, что определенная часть населения будет пророссийской. Они могут быть "евроскептиками", "антизападниками", ностальгирующими по патернализму, фактически по советщине. Это также электоральное поле и оно достаточно велико. А на поле того, что государство будет всем что-то раздавать, в Украине и раньше паразитировали не только пророссийские партии", — резюмирует Тышкевич.

Впрочем, деятельность благотворительных фондов функционеров ОПЗЖ в контексте предстоящих выборов – расчет стратегический. В тактической перспективе: "Это попытка улучшить свой имидж, чтобы потом на это можно было опереться", — подчеркивает Олещук . — Не обязательно это может быть связано с дальнейшей политической деятельностью, а просто чтобы в будущем реже поднимался вопрос о привлечении к ответственности ".

"У них у всех есть активы в Украине, и таким образом они пытаются имиджево реабилитировать себя", — резюмировал Алексей Голобуцкий.

Было бы лучше, если бы экс-члены ОПЗЖ не тратили деньги на такую свою благотворительность — вопрос сложный, ведь фура "Для ВСУ" так или иначе везет помощь для фронта, но точно было бы лучше, если бы украинцы помнили, кто называл русскую агрессию "гражданской войной".