У жены скандального нардепа Столара много земли, а будет еще больше? Что удалось узнать

В целом у Инны Майструк есть более гектара земли

Жена нардепа Вадима Столара, входящего в депутатскую группу "Восстановление Украины", владеет большим количеством земельных участков в столице и под Киевом, а также супруг переписал на нее немало своего имущества.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на данные государственного портала "Судебная власть Украины".

Так, еще в 2015 году журналисты выяснили, что супруге Столара принадлежит более 0,5 гектара земли на берегу озера Зариваха в садовом обществе "Березка", что в Дарницком районе города Киев. Как оказалось, она получила их в подарок в 2014 году.

Также известно, что на женщину записано восемь земельных участков в элитном поселке Козин под Киевом. Их общая площадь составляет более половины гектара.

До начала полномасштабного вторжения народный депутат уехал из страны и вернулся в январе 2023 года. Тогда же он переписал немалую часть своего имущества на супругу.

Отметим, что в марте текущего года была завершена перерегистрация столичного ООО "Жовтень", специализирующегося на предоставлении в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Сейчас владельцами являются жена нардепа Инна Майструк и ее инвестиционный фонд "Стрим Инвестмент".

Ранее владельцем компании был Вадим Столар через другой инвестиционный фонд – "Мэдисон".

Подробнее читайте в полном материале на сайте "Телеграф": Скандальный нардеп Столар разводится и переписывает имущество на жену? Что удалось найти в реестрах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Вадим Столар разводится со своей супругой. Соответствующее заявление было зарегистрировано в Обуховском районном суде Киевщины в июле текущего года.