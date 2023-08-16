Скандальный нардеп Столар разводится и переписывает имущество на жену? Что удалось найти в реестрах

Супруги начали развод, возможно, чтобы сохранить миллионные семейные активы, которые могут арестовать

Нардеп-застройщик от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь", который сегодня входит в депутатскую группу "Восстановление Украины" Вадим Столар, расстается со своей женой — гражданкой Инной Майструк.

Об этом свидетельствуют данные государственного портала "Судебная власть Украины".

В частности, соответствующее дело о разводе семейной пары было зарегистрировано 31 июля этого года в Обуховском районном суде Киевщины. Супруги воспитывают троих детей: двух дочерей 14 и 16 лет и 11-летнего сына.

По какой причине пара расходится – неизвестно. Однако произошедшие перед началом процедуры развода события дают основания предполагать, что Столары пытаются спасти семейные активы, к которым теперь проявляют особое внимание правоохранители.

Как известно, в феврале 2023 года Служба безопасности Украины провела ряд обысков на предприятиях Столара. Силовики заподозрили коммерческие структуры нардепа-застройщика в причастности к противоправным схемам легализации средств в интересах бывших депутатов, а ныне лиц, фигурирующих в делах о государственной измене, Виктора Медведчука и Тараса Козака (оба политика – экс-коллеги Столара из ОПЗЖ).

Отмечается также, что пока следствие официально не выдвинуло никакого подозрения Вадиму Столару. Однако, если это произойдет, арест его имущества и активов членов семьи – неизбежен. А значит, логично предполагать, что собственник начал выводить активы из зоны риска.

Интересно, что еще в 2015 году журналисты обнаружили у жены Столара более 0,5 гектара земли на берегу озера Зариваха в садовом обществе "Березка" (Дарницкий район столицы). Позже выяснилось, что она получила их в подарок в апреле 2014 года.

Один из участков в элитном поселке Козин под Киевом, принадлежащий Инне Майструк

Также на жену Столара записано восемь земельных участков общей площадью более половины гектара в элитном поселке Козин под Киевом.

Другой участок в Козине, находящийся в собственности Майструк

Сам нардеп уехал из Украины до полномасштабного вторжения. Но в январе 2023 года вернулся из-за риска потерять депутатский мандат. По возвращении он переписал на жену немало своего имущества.

28 марта 2023 г. завершилась перерегистрация столичного ООО "Жовтень", специализирующееся на предоставлении в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Нынешней ее владелицей записаны жена нардепа Инна Майструк и ее инвестиционный фонд "Стрим Инвестмент". До этого последние несколько лет компанией владел Вадим Столар через другой инвестиционный фонд – "Мэдисон".

Кроме того, семейная компания "Гротто", которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, также сменила владельца – 28 марта 2023 г. из состава учредителей и владельцев вышли Вадим Столар и его инвестиционный фонд "Генезис". Их место заняли инвестиционный фонд "Стрим Инвестмент" и Инна Майструк.

Источник — YouControl

Вадим Столар стал известен в 2015-2017 годах как "смотрящий" за сферой строительства в Киеве. Не в последнюю очередь этому могли способствовать дружба с мэром Виталием Кличко и "собственные" депутаты в Киевсовете.

По подсчетам Forbes, в 2021 году Столар занимал 64-ю позицию в перечне самых богатых украинцев с активами 175 млн дол. Он владелец 33-этажного бизнес-центра "Парус" в центре Киева.

Журналисты "Телеграфа" пытались связаться со Столаром для получения комментария по поводу его развода и тому подобное. Но политик на звонки не отвечал.

Как сообщал "Телеграф", один из проблемных жилых комплексов Киева, который недавно подтопил ливень, тоже связывали с компанией Столара.