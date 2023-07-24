Подтопление ЖК в центре Киева: будут ли компенсации владельцам элитных авто
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"Телеграф" выяснял причины и последствия холодного душа в городе и ЖК "Victory V", нанесшего ущерб на десятки миллионов, и что делать в таких кейсах
Проблема подтоплений в Киеве из-за ливней — не нова. Ежегодно (и уже десятилетиями) время от времени обильные осадки доставляют точечные хлопоты и неудобства горожанам, но раньше особого резонанса это не вызвало. Кроме бурных дискуссий в соцсетях и комментариях под видео и фото последствий стихии.
Но в этом году сильное наводнение весной с аномальными ливнями в июне и июле натворили немало бед в столице, а их последствия на этот раз придали головную боль не только коммунальщикам, но и горожанам, которые подсчитывают убытки на десятки миллионов гривен.
"Телеграф" разбирался в самом громком инциденте в центре города и выяснял, кто виноват и кто будет компенсировать киевлянам убытки и неудобства.
Дождевое озеро в паркинге элитного ЖК "Victory V"
Напомним, 20 июня в результате внезапного ливня вода подтопила подземный паркинг с элитными автомобилями в жилом комплексе "Victory V" (Берестейский проспект, 5-В).
На записи видно, как полметра дождевой воды подтопило машины премиум-класса – Toyota, Porsche, BMW, Infiniti и т.д. По словам свидетелей-автовладельцев, одна машина даже вспыхнула из-за замыкания проводки.
По предварительным подсчетам, общий ущерб от этого ЧП составил 500 тыс. долларов, или 19 млн грн по текущему курсу.
Что городские власти рассказали о потопах
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) по информационному запросу "Телеграфа" объяснили, почему возникали подтопления и по какой причине город не будет компенсировать владельцам элитных автомобилей ущерб.
"По информации КК "Киевавтодор" основной причиной подтоплений улично-дорожной сети города является сверхнормативное количество осадков и залповых ливней, а также значительное увеличение твердого стока (т.е. суммарного количества зависших и донных наносов за определенный промежуток времени. — Ред.). Во время осадков наблюдалось резкое повышение уровня воды в р. Лыбидь, что уменьшило пропускную способность подключенных к ней коллекторов дождевой канализации, в том числе системы дождевой канализации жилого дома на проспекте Берестейском, 5-В", — сообщила начальница управления информационного обеспечения КГГА Екатерина Баранова.
Она также добавила, что проблемы подтопления требуют разных вариантов решения: "От переустройства дождеприемных колодцев и рукавов – до строительства новых коллекторов дождевой канализации с отдельными выпусками в реку Днепр и строительством очистных сооружений".
"Всего в Киеве обнаружили 65 мест потенциальных подтоплений улично-дорожной сети, которые подтапливаются в случае залповых ливней. По вопросу о подтоплении паркинга сообщаем, что, по информации Шевченковской РГА, многоквартирный жилой дом на проспекте Берестейском, 5-В (ЖК "Viktory V") не относится к сфере управления города. Управление домом осуществляет управляющая компания ООО "Воздухофлотский Сервис". Паркинг находится в управлении и обслуживании ООО "Евротехнологии Плюс", — уточнила Екатерина Баранова.
Таким образом, как следует из ответа управления, владельцы поврежденных автомобилей должны задавать вопросы своим домовым властям.
В свою очередь депутат Киевсовета Зоя Ярош (фракция "Голос") недавно заявляла следующее: "Последние недели, собственно, как и постоянно, в Киеве случалось неожиданное природное явление — дождь, в результате чего значительная часть улиц подвергалась подтоплениям. В связи с информацией, обнародованной на Официальном портале Киева, что основная часть подтоплений из-за непогоды в столице произошла не на балансовых улицах дорожной службы, попросила на заседании КГС предоставить протокольное поручение соответствующим структурным подразделениям".
Она предложила депутатскому корпусу, во-первых, провести инвентаризацию дорог по районам города Киева; во-вторых, определить перечень дорог, не находящихся на балансе города; и в-третьих, исполнительному органу Киевского городского совета (КГГА) осуществить организационно-правовые мероприятия по принятию на баланс и содержанию дорог, в соответствии с подготовленным перечнем.
"Потому что город не может заявлять о подтоплении на небалансовых улицах, не проводя системную работу по их принятию и обслуживанию", — аргументировала киевская избранница.
Что говорят эксперты
Урбанист и инженер Дмитрий Макогон в комментарии "Телеграфу" объяснил, что в городе не ведутся технические работы, чтобы усовершенствовать системы слива.
— Банально даже коллекторы забиты, не говоря уже о каких-либо современных проектных решениях по сдерживанию воды, — подчеркивает он.
Ранее урбанист обращал внимание на отсутствие какой-то закономерности, где именно постоянно подтапливает городские локации: "Где выпадут у нас обильные осадки, там и затопит. Хотя, казалось бы, логично, что это должны были быть какие-то низины, например, Подол. Но нет. Очень часто затапливает одни из самых высоких точек в Киеве, такие как Дорогожичи, где залило тоннель, КПИ, Шулявка".
"Разве что закономерность в тех местах можно провести такую, что там не так давно отремонтировали улицы и дороги. И, казалось бы, при ремонте этих улиц и дорог должно быть еще какое-то восстановление инженерных сетей, в том числе и коллекторов. И как раз там не должно быть такой жести. Но нет. Похоже, что больше внимания уделяют именно качеству покрытия, а не качеству инженерных сетей… Когда мы получаем ровную, гладкую и качественную поверхность (дороги), когда движется вода, она быстро попадает в коллектор. Если с этим коллектором не провели необходимых работ, он быстро переполняется, и мы получаем такие затопления", — аргументировал эксперт.
По его словам, похоже, что во время июньско-июльских ливней городские коллекторы в подтопленных местах были забиты. А чтобы избежать в дальнейшем подобных ливневых коллапсов в столице — нужно расчистить коллекторные системы, усилить работу с зелеными насаждениями (высаживать деревья, не уничтожать существующие и правильно косить траву в зеленых зонах).
Что же делать автовладельцам в таких случаях?
Известный адвокат Ярослав Куц в комментарии "Телеграфу" сообщил, что автовладельцы могут получать компенсацию от страховых компаний после подтоплений, но все зависит индивидуально от оформленного полиса и его условий.
— Если у людей было страхование с системой КАСКО, понятно и очевидно, что можно получить компенсацию. Но для этого нужно сделать ряд шагов.
Шаг первый: регистрация сообщения, что произошло такое происшествие. Тогда на место выезжает полиция, которая фиксирует это происшествие и факт(ы) повреждения транспортного средства в результате затопления. Шаг второй: обращаться к сертифицированным сервисным станциям, которые составляют дефектные акты и говорят, возможно или невозможно восстановить автомобиль. Шаг третий: с этими материалами нужно идти в свою страховую компанию, где автовладелец оформлял полис КАСКО, — говорит он.
Впрочем, как добавил адвокат, в Украине сейчас самая большая проблема для автовладельцев заключается не только в том, что люди покупают "левые" полисы где-то на дороге, но что они не ценят свои деньги, не страхуя ни ответственность, ни непосредственно свое имущество.
Комментируя подтопление с паркингом в ЖК "Victory V", Ярослав Куц отметил, что в этой ситуации для владельцев авто есть аналогичные шансы получить компенсацию. Но, по его словам, в подобных "дождевых кейсах" существуют и подводные камни.
— Если посмотреть на договоры страхования, то увидим (это не только практика украинских СК, но и европейская) в части страхования от непогоды, что не все страховые компании дают возмещение, а единицы, — говорит он. — В большинстве своем стихийное бедствие они переводят в формат форс-мажорных обстоятельств. И на такие запросы от застрахованных лиц страхователь будет отвечать достаточно просто: "Наступило форс-мажорное обстоятельство". Они берут справку от Гидрометеорологической службы Украины, и им метеорологи подтверждают: такого ливня у нас не было, например, с 1974 года.
Впрочем, по оценке Куца, в ситуации с потопом в вышеупомянутом паркинге ЖК для владельцев авто есть и определенные возможности кроме страховки:
— Понятно, что можно "поиграться" с балансодержателем того же паркинга. Но, как правило, все паркоместа в элитных комплексах раскуплены и являются частной собственностью, а их ОСМД не рассчитывало на такой ливень и т.д. "Поиграться" с балансодержателем (по компенсации, — Авт.) можно, однако это будет очень долгой историей.
Следовательно, на будущее адвокат советует владельцам ТС тщательно выбирать страховые полисы и СК, и водителям при этом также следует обращать внимание на одно важное условие:
— Большинство страховых случаев, которые будут страховаться по полной КАСКО, будут охватывать только кейсы угона или повреждения. Страхование будет работать, но не в результате стихийного бедствия. Ливень — стихийное бедствие. Другая история, когда человек, управляя транспортным средством, не справился с ним и въехал, скажем, в водоем. В этом случае КАСКО будет распространяться. В случае же с ливнем, градом, или если авто загорелось из-за того, что солнце очень пекло (и вследствие этого расплавилась торпеда в машине и т.п.), — это истории стихийных бедствий и ненадлежащего ухода, — уточняет он.
Что еще известно о ЖК "Victory V"
ЖК "Victory V" представляет собой элитную недвижимость почти в центре столицы. Здание состоит из односекционной постройки в 34 этажа с подземным паркингом на 64 паркоместа и торгово-офисными помещениями. Дом входит в рейтинг самых высоких жилых комплексов столицы.
На 3-34 этажах расположены 514 квартир – от 1-комнатных с площадью 43 м2 до 4-комнатных двухуровневых апартаментов с площадью 192 м2. Стены выложены из кирпича.
По данным портала OLX, стоимость одной квартиры в "Victory V" стартует от 3 млн грн и достигает 17 млн грн. Аренда квартиры колеблется в зависимости от количества комнат — от 20 тыс. до более 100 тыс. грн.
Застройщик – bUd development. По данным ряда СМИ, компания была связана со скандально известным нардепом из ОПЗЖ Вадимом Столаром и совладелицей Stolitsa Group Владиславой Молчановой.
Столара в публичном пространстве и в кулуарах иногда называют теневым хозяином Киева. Он фигурирует в бессчетных скандальных застройках Киева. По данным расследования УП, во время полномасштабной войны он жил на Лазурном берегу Франции, за что стал членом т.н. "батальона Монако".
В 2019 году одна из фирм Столара попала в поле зрения Нацполиции в рамках расследования возможной подделки разрешительных документов на строительство этого ЖК.
Тогда стало известно, что здание строили без соответствующих согласований, из-за чего срок его ввода в эксплуатацию существенно сместился. Это спровоцировало возмущение инвесторов, которые жаловались, что за такие большие деньги им продали вовсе не жилье бизнес-класса, а квартиры без отопления, без горячей воды и нормального паркинга.
Сейчас же, по информации "Телеграфа", владельцы подтопленных автомобилей собираются подавать коллективный иск против управляющей компании, чтобы компенсировать им вред. Поэтому продолжаются консультации с юристами.
Как сообщалось, Одесса, которая несколько суток подряд подвергалась ракетным атакам россиян, тоже пострадала и от стихии. Ливень затопил в городе немало улиц.
Также "Телеграф" писал, что недавно на запад Украины тоже обрушился ужасный ливень: он подтопил дома, улицы и больницы.