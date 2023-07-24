Подтопление ЖК в центре Киева: будут ли компенсации владельцам элитных авто

"Телеграф" выяснял причины и последствия холодного душа в городе и ЖК "Victory V", нанесшего ущерб на десятки миллионов, и что делать в таких кейсах

Проблема подтоплений в Киеве из-за ливней — не нова. Ежегодно (и уже десятилетиями) время от времени обильные осадки доставляют точечные хлопоты и неудобства горожанам, но раньше особого резонанса это не вызвало. Кроме бурных дискуссий в соцсетях и комментариях под видео и фото последствий стихии.

Но в этом году сильное наводнение весной с аномальными ливнями в июне и июле натворили немало бед в столице, а их последствия на этот раз придали головную боль не только коммунальщикам, но и горожанам, которые подсчитывают убытки на десятки миллионов гривен.

"Телеграф" разбирался в самом громком инциденте в центре города и выяснял, кто виноват и кто будет компенсировать киевлянам убытки и неудобства.

Дождевое озеро в паркинге элитного ЖК "Victory V"

Напомним, 20 июня в результате внезапного ливня вода подтопила подземный паркинг с элитными автомобилями в жилом комплексе "Victory V" (Берестейский проспект, 5-В).

Фото — соцсети

На записи видно, как полметра дождевой воды подтопило машины премиум-класса – Toyota, Porsche, BMW, Infiniti и т.д. По словам свидетелей-автовладельцев, одна машина даже вспыхнула из-за замыкания проводки.

Фото — соцсети

По предварительным подсчетам, общий ущерб от этого ЧП составил 500 тыс. долларов, или 19 млн грн по текущему курсу.

Что городские власти рассказали о потопах

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) по информационному запросу "Телеграфа" объяснили, почему возникали подтопления и по какой причине город не будет компенсировать владельцам элитных автомобилей ущерб.

"По информации КК "Киевавтодор" основной причиной подтоплений улично-дорожной сети города является сверхнормативное количество осадков и залповых ливней, а также значительное увеличение твердого стока (т.е. суммарного количества зависших и донных наносов за определенный промежуток времени. — Ред.). Во время осадков наблюдалось резкое повышение уровня воды в р. Лыбидь, что уменьшило пропускную способность подключенных к ней коллекторов дождевой канализации, в том числе системы дождевой канализации жилого дома на проспекте Берестейском, 5-В", — сообщила начальница управления информационного обеспечения КГГА Екатерина Баранова.

Она также добавила, что проблемы подтопления требуют разных вариантов решения: "От переустройства дождеприемных колодцев и рукавов – до строительства новых коллекторов дождевой канализации с отдельными выпусками в реку Днепр и строительством очистных сооружений".

"Всего в Киеве обнаружили 65 мест потенциальных подтоплений улично-дорожной сети, которые подтапливаются в случае залповых ливней. По вопросу о подтоплении паркинга сообщаем, что, по информации Шевченковской РГА, многоквартирный жилой дом на проспекте Берестейском, 5-В (ЖК "Viktory V") не относится к сфере управления города. Управление домом осуществляет управляющая компания ООО "Воздухофлотский Сервис". Паркинг находится в управлении и обслуживании ООО "Евротехнологии Плюс", — уточнила Екатерина Баранова.

Таким образом, как следует из ответа управления, владельцы поврежденных автомобилей должны задавать вопросы своим домовым властям.

В свою очередь депутат Киевсовета Зоя Ярош (фракция "Голос") недавно заявляла следующее: "Последние недели, собственно, как и постоянно, в Киеве случалось неожиданное природное явление — дождь, в результате чего значительная часть улиц подвергалась подтоплениям. В связи с информацией, обнародованной на Официальном портале Киева, что основная часть подтоплений из-за непогоды в столице произошла не на балансовых улицах дорожной службы, попросила на заседании КГС предоставить протокольное поручение соответствующим структурным подразделениям".

Она предложила депутатскому корпусу, во-первых, провести инвентаризацию дорог по районам города Киева; во-вторых, определить перечень дорог, не находящихся на балансе города; и в-третьих, исполнительному органу Киевского городского совета (КГГА) осуществить организационно-правовые мероприятия по принятию на баланс и содержанию дорог, в соответствии с подготовленным перечнем.

"Потому что город не может заявлять о подтоплении на небалансовых улицах, не проводя системную работу по их принятию и обслуживанию", — аргументировала киевская избранница.

Что говорят эксперты

Урбанист и инженер Дмитрий Макогон в комментарии "Телеграфу" объяснил, что в городе не ведутся технические работы, чтобы усовершенствовать системы слива.

— Банально даже коллекторы забиты, не говоря уже о каких-либо современных проектных решениях по сдерживанию воды, — подчеркивает он.

Ранее урбанист обращал внимание на отсутствие какой-то закономерности, где именно постоянно подтапливает городские локации: "Где выпадут у нас обильные осадки, там и затопит. Хотя, казалось бы, логично, что это должны были быть какие-то низины, например, Подол. Но нет. Очень часто затапливает одни из самых высоких точек в Киеве, такие как Дорогожичи, где залило тоннель, КПИ, Шулявка".

"Разве что закономерность в тех местах можно провести такую, что там не так давно отремонтировали улицы и дороги. И, казалось бы, при ремонте этих улиц и дорог должно быть еще какое-то восстановление инженерных сетей, в том числе и коллекторов. И как раз там не должно быть такой жести. Но нет. Похоже, что больше внимания уделяют именно качеству покрытия, а не качеству инженерных сетей… Когда мы получаем ровную, гладкую и качественную поверхность (дороги), когда движется вода, она быстро попадает в коллектор. Если с этим коллектором не провели необходимых работ, он быстро переполняется, и мы получаем такие затопления", — аргументировал эксперт.

По его словам, похоже, что во время июньско-июльских ливней городские коллекторы в подтопленных местах были забиты. А чтобы избежать в дальнейшем подобных ливневых коллапсов в столице — нужно расчистить коллекторные системы, усилить работу с зелеными насаждениями (высаживать деревья, не уничтожать существующие и правильно косить траву в зеленых зонах).

Что же делать автовладельцам в таких случаях?

Известный адвокат Ярослав Куц в комментарии "Телеграфу" сообщил, что автовладельцы могут получать компенсацию от страховых компаний после подтоплений, но все зависит индивидуально от оформленного полиса и его условий.

— Если у людей было страхование с системой КАСКО, понятно и очевидно, что можно получить компенсацию. Но для этого нужно сделать ряд шагов.

Шаг первый: регистрация сообщения, что произошло такое происшествие. Тогда на место выезжает полиция, которая фиксирует это происшествие и факт(ы) повреждения транспортного средства в результате затопления. Шаг второй: обращаться к сертифицированным сервисным станциям, которые составляют дефектные акты и говорят, возможно или невозможно восстановить автомобиль. Шаг третий: с этими материалами нужно идти в свою страховую компанию, где автовладелец оформлял полис КАСКО, — говорит он.

Элитным жителям угрозы очередных подтоплений теперь добавляют новые хлопоты

Впрочем, как добавил адвокат, в Украине сейчас самая большая проблема для автовладельцев заключается не только в том, что люди покупают "левые" полисы где-то на дороге, но что они не ценят свои деньги, не страхуя ни ответственность, ни непосредственно свое имущество.

Комментируя подтопление с паркингом в ЖК "Victory V", Ярослав Куц отметил, что в этой ситуации для владельцев авто есть аналогичные шансы получить компенсацию. Но, по его словам, в подобных "дождевых кейсах" существуют и подводные камни.

Такой вид у паркинга ЖК. Снаружи все элитно, а внутри – немало "но"

— Если посмотреть на договоры страхования, то увидим (это не только практика украинских СК, но и европейская) в части страхования от непогоды, что не все страховые компании дают возмещение, а единицы, — говорит он. — В большинстве своем стихийное бедствие они переводят в формат форс-мажорных обстоятельств. И на такие запросы от застрахованных лиц страхователь будет отвечать достаточно просто: "Наступило форс-мажорное обстоятельство". Они берут справку от Гидрометеорологической службы Украины, и им метеорологи подтверждают: такого ливня у нас не было, например, с 1974 года.

Впрочем, по оценке Куца, в ситуации с потопом в вышеупомянутом паркинге ЖК для владельцев авто есть и определенные возможности кроме страховки:

— Понятно, что можно "поиграться" с балансодержателем того же паркинга. Но, как правило, все паркоместа в элитных комплексах раскуплены и являются частной собственностью, а их ОСМД не рассчитывало на такой ливень и т.д. "Поиграться" с балансодержателем (по компенсации, — Авт.) можно, однако это будет очень долгой историей.

Паркинг после ливня в ЖК "Victory V". Сливная решетка не пропускала большой объем воды

Следовательно, на будущее адвокат советует владельцам ТС тщательно выбирать страховые полисы и СК, и водителям при этом также следует обращать внимание на одно важное условие:

— Большинство страховых случаев, которые будут страховаться по полной КАСКО, будут охватывать только кейсы угона или повреждения. Страхование будет работать, но не в результате стихийного бедствия. Ливень — стихийное бедствие. Другая история, когда человек, управляя транспортным средством, не справился с ним и въехал, скажем, в водоем. В этом случае КАСКО будет распространяться. В случае же с ливнем, градом, или если авто загорелось из-за того, что солнце очень пекло (и вследствие этого расплавилась торпеда в машине и т.п.), — это истории стихийных бедствий и ненадлежащего ухода, — уточняет он.

Подсобное помещение с последствиями потопа в паркинге

Что еще известно о ЖК "Victory V"

ЖК "Victory V" представляет собой элитную недвижимость почти в центре столицы. Здание состоит из односекционной постройки в 34 этажа с подземным паркингом на 64 паркоместа и торгово-офисными помещениями. Дом входит в рейтинг самых высоких жилых комплексов столицы.

Исторический центр Киева от ЖК – в пешей доступности

На 3-34 этажах расположены 514 квартир – от 1-комнатных с площадью 43 м2 до 4-комнатных двухуровневых апартаментов с площадью 192 м2. Стены выложены из кирпича.

По данным портала OLX, стоимость одной квартиры в "Victory V" стартует от 3 млн грн и достигает 17 млн грн. Аренда квартиры колеблется в зависимости от количества комнат — от 20 тыс. до более 100 тыс. грн.

Застройщик – bUd development. По данным ряда СМИ, компания была связана со скандально известным нардепом из ОПЗЖ Вадимом Столаром и совладелицей Stolitsa Group Владиславой Молчановой.

Аренда жилья в жилом комплексе – не из дешевых удовольствий

Столара в публичном пространстве и в кулуарах иногда называют теневым хозяином Киева. Он фигурирует в бессчетных скандальных застройках Киева. По данным расследования УП, во время полномасштабной войны он жил на Лазурном берегу Франции, за что стал членом т.н. "батальона Монако".

Удобное расположение комплекса иногда не перекрывается его багами

В 2019 году одна из фирм Столара попала в поле зрения Нацполиции в рамках расследования возможной подделки разрешительных документов на строительство этого ЖК.

Просчеты при строительстве теперь исправляет инвентарь уборщиков

Тогда стало известно, что здание строили без соответствующих согласований, из-за чего срок его ввода в эксплуатацию существенно сместился. Это спровоцировало возмущение инвесторов, которые жаловались, что за такие большие деньги им продали вовсе не жилье бизнес-класса, а квартиры без отопления, без горячей воды и нормального паркинга.

Некоторые автовладельцы теперь паркуют авто на стоянке возле дома

Сейчас же, по информации "Телеграфа", владельцы подтопленных автомобилей собираются подавать коллективный иск против управляющей компании, чтобы компенсировать им вред. Поэтому продолжаются консультации с юристами.

Богачи теперь не рискуют оставлять автомобили под землей

Кто-то, несмотря на недавний потоп, все равно паркует машины на своих паркоместах

Элитных авто в паркинге сейчас не так уж и много

Как сообщалось, Одесса, которая несколько суток подряд подвергалась ракетным атакам россиян, тоже пострадала и от стихии. Ливень затопил в городе немало улиц.

После недавнего подтопления на полу пробурили дополнительную дыру для стока воды

Также "Телеграф" писал, что недавно на запад Украины тоже обрушился ужасный ливень: он подтопил дома, улицы и больницы.