Реки на улицах и затопленные квартиры: на Одессу обрушился мощнейший ливень (видео)

Уровень воды достигает колен

Одесса, которая ночью подверглась атаке россиян, уже днем пострадала от стихии. Проливной дождь затопил множество улиц.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, по данным местных интернет-пабликов, из-за сильного ливня 20 июля в Одессе затопило улицы и было приостановлено движение некоторых трамваев.

В городе сейчас сильный ветер и град, а кое-где уровень воды достигает колен.

Порывы ветра вырывали деревья из-за чего пострадало имущество горожан.

А проливной дождь был настолько мощным, что у некоторых он "пошел" даже внутри помещений.

Но на улице было еще хуже. Там потоки воды на дорогах сформировали целые реки с течением, которое может запросто сбить с ног даже взрослого человека.

Тем кому повезло остаться незатопленным в собственном автомобиле теперь приходится любоваться настоящим морем из окна.

Напомним, что в начале месяца аналогичному удару стихии подвергся Киев. Ситуация с дождем оказалась настолько серьезной, что улицы за считанные минуты превратились в реки. В одном из магазинов, например, дождевая вода буквально била фонтаном, почти достигая потолка.