Річки на вулицях та затоплені квартири: на Одесу обрушилася надпотужна злива (відео)
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Рівень води досягає колін
Одеса, яка вночі зазнала атаки росіян, вже вдень постраждала від стихії. Злива затопили безліч вулиць.
Про це повідомляє "Телеграф".
Так, за даними місцевих інтернет-пабліків, через сильну зливу 20 липня в Одесі затопило вулиці і було припинено рух деяких трамваїв.
У місті зараз сильний вітер і град, а де-не-де рівень води досягає колін.
Пориви вітру виривали дерева, через що постраждало майно городян.
А злива була настільки потужною, що в деяких вона "пішла" навіть усередині приміщень.
Але на вулиці було ще гірше. Там потоки води на дорогах сформували цілі річки з течією, яка може запросто збити з ніг навіть дорослу людину.
Тим кому пощастило залишитися незатопленим у власному автомобілі, тепер доводиться милуватися справжнім морем з вікна.
Нагадаємо, що на початку місяця аналогічний удар стихії зазнав Київ. Ситуація з дощем виявилася настільки серйозною, що вулиці за лічені хвилини перетворилися на річки. В одному з магазинів, наприклад, дощова вода буквально била фонтаном, майже досягаючи стелі.