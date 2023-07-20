Річки на вулицях та затоплені квартири: на Одесу обрушилася надпотужна злива (відео)

Рівень води досягає колін

Одеса, яка вночі зазнала атаки росіян, вже вдень постраждала від стихії. Злива затопили безліч вулиць.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, за даними місцевих інтернет-пабліків, через сильну зливу 20 липня в Одесі затопило вулиці і було припинено рух деяких трамваїв.

У місті зараз сильний вітер і град, а де-не-де рівень води досягає колін.

Пориви вітру виривали дерева, через що постраждало майно городян.

А злива була настільки потужною, що в деяких вона "пішла" навіть усередині приміщень.

Але на вулиці було ще гірше. Там потоки води на дорогах сформували цілі річки з течією, яка може запросто збити з ніг навіть дорослу людину.

Тим кому пощастило залишитися незатопленим у власному автомобілі, тепер доводиться милуватися справжнім морем з вікна.

Нагадаємо, що на початку місяця аналогічний удар стихії зазнав Київ. Ситуація з дощем виявилася настільки серйозною, що вулиці за лічені хвилини перетворилися на річки. В одному з магазинів, наприклад, дощова вода буквально била фонтаном, майже досягаючи стелі.