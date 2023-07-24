Підтоплення ЖК в центрі Києва: чи будуть компенсації власникам елітних авто

"Телеграф" з'ясовував причини та наслідки холодного душу у місті та в ЖК "Victory V", що завдав збитків на десятки мільйонів, і що робити у таких кейсах

Проблема підтоплень у Києві через зливи — не нова. Щороку (і вже десятиліттями) час від часу рясні опади завдають точкового клопоту та незручностей містянам, але раніше особливого резонансу це не викликало. Окрім жвавих дискусій у соцмережах та коментарях під відео і фото наслідків стихії.

Але цьогоріч сильна повінь навесні й аномальні зливи у червні та липні накоїли чимало лиха у столиці, а їхні наслідки цього разу додали головного болю не лише комунальникам, а й містянам, які рахують збитки на десятки мільйонів гривень.

"Телеграф" розбирався у найгучнішому інциденті в центрі міста та з'ясовував, хто винен і хто компенсуватиме киянам збитки та незручності.

Дощове озеро в паркінгу елітного ЖК "Victory V"

Нагадаємо, 20 червня в результаті раптової зливи вода підтопила підземний паркінг з елітними автівками у житловому комплексі "Victory V" (Берестейський проспект, 5-В).

Фото - соцмережі

На запису видно, як пів метра дощової води підтопило машини преміум-класу – Toyota, Porsche, BMW, Infiniti тощо. За словами свідків-автовласників, одна машина навіть спалахнула через замикання проводки.

Фото - соцмережі

За попередніми підрахунками, загальний збиток від цієї надзвичайної пригоди склав 500 тис. доларів, або 19 млн грн за поточним курсом.

Що у міській владі розказали про потопи

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) на інформаційний запит "Телеграфу" пояснили, чому виникали підтоплення і чому місто не буде компенсувати власникам елітних автівок збитки.

"За інформацією КК "Київавтодор" основною причиною підтоплень вулично-дорожньої мережі міста є наднормативна кількість опадів та залпових злив, а також значне збільшення твердого стоку (тобто сумарної кількості завислих і донних наносів за певний проміжок часу. — Ред.). Під час опадів спостерігалося різке підвищення рівня води в р. Либідь, що зменшило пропускну здатність колекторів дощової каналізації, які підключені до неї, у тому числі системи дощової каналізації житлового будинку на проспекті Берестейському, 5-В", — повідомила начальниця управління інформаційного забезпечення КМДА Катерина Баранова.

Вона також додала, що проблеми підтоплення потребують різних варіантів вирішення: "Від перевлаштування дощоприймальних колодязів та рукавів – до будівництва нових колекторів дощової каналізації з окремими випусками в річку Дніпро та будівництвом очисних споруд".

"Усього в Києві виявлено 65 місць потенційних підтоплень вулично-дорожньої мережі, які підтоплюються у випадку залпових злив. Щодо питання про підтоплення паркінгу повідомляємо, що, за інформацією Шевченківської РДА, багатоквартирний житловий будинок на проспекті Берестейському, 5-В (ЖК "Viktory V") не відноситься до сфери управління міста. Управління будинком здійснює управляюча компанія ТОВ "Повітрофлотський Сервіс". Паркінг перебуває в управлінні та обслуговуванні ТОВ "Євротехнології Плюс", — уточнила Катерина Баранова.

Таким чином, як випливає з відповіді управління, власники пошкоджених автівок повинні ставити запитання своїй будинковій владі.

Своєю чергою депутат Київради Зоя Ярош (фракція "Голос") нещодавно заявляла таке: "Останні тижні, власне, як і постійно, у Києві траплялось неочікуване природне явище — дощ, внаслідок чого значна частина вулиць зазнавала підтоплень. У зв’язку з інформацією, висвітленою на Офіційному порталі Києва, що основна частина підтоплень через непогоду у Києві відбулась не на балансових вулицях дорожньої служби, попросила на засіданні КМР надати протокольне доручення відповідним структурним підрозділам".

Вона запропонувала депутатському корпусу, по-перше, провести інвентаризацію доріг за районами міста Києва; по-друге, визначити перелік доріг, що не знаходяться на балансі міста; і по-третє, виконавчому органу Київської міської ради (КМДА) здійснити організаційно-правові заходи щодо прийняття на баланс та утримання доріг відповідно до підготовленого переліку.

"Бо місто не може заявляти про підтоплення на небалансових вулицях, не проводячи системну роботу щодо їх прийняття та обслуговування", — аргументувала київська обраниця.

Що кажуть експерти

Урбаніст й інженер Дмитро Макогон у коментарі "Телеграфу" пояснив, що у місті не ведуть технічних робіт, аби вдосконалити системи зливу.

— Банально навіть колектори забиті, не кажучи вже про якісь сучасні проєктні рішення щодо утримання води, — підкреслює він.

Раніше урбаніст звертав увагу на відсутність якоїсь закономірності, де саме постійно підтоплює міські локації: "Де випадуть у нас великі опади, там і затопить. Хоча, здавалося б, логічно, що це мали б були якісь низини, наприклад, Поділ. Але ні. Дуже часто затоплює одні з найвищих точок у Києві, такі як Дорогожичі, де затопило тунель на Олени Теліги. Або такі, як КПІ, Шулявка".

"Хіба що закономірність у тих місцях можна провести таку, що там не так давно відремонтували вулиці і дороги. І, здавалося б, що, мабуть, при ремонті цих вулиць і доріг має бути ще якесь відновлення інженерних мереж, у тому числі й колекторів. І як раз там не повинно бути такої жесті. Але ні. Схоже, що уваги більше приділяють саме якост покриття, а не якості інженерних мереж… Коли ми отримуємо рівненьку, гладку і якісну поверхню (дороги), коли рухається вода, вона швидко потрапляє у колектор. Якщо з цим колектором не провели необхідних робіт, він швидко переповнюється, і ми отримуємо такі затоплення", — аргументував експерт.

За його словами, схоже, що під час червнево-липневих злив міські колектори у підтоплених місцях були забиті. Тож, щоб уникнути в подальшому подібних зливових колапсів у столиці — потрібно розчистити колекторні системи, посилити роботу із зеленими насадженнями (висаджувати дерева, не знищувати існуючі та правильно косити траву в зелених зонах).

Що ж саме робити автовласникам у таких випадках?

Відомий адвокат Ярослав Куц у коментарі "Телеграфу" повідомив, що автовласники можуть отримувати компенсацію від страхових компаній після підтоплень, але все залежить індивідуально від оформленого полісу та його умов.

— Хіба що закономірність у тих місцях можна провести таку, що там не так давно відремонтували вулиці і дороги. Якщо у людей було страхування з системою КАСКО, звісно і зрозуміло, що можна отримати компенсацію. Але для цього потрібно зробити низку кроків.

Крок перший: реєстрація повідомлення, що відбулася така пригода. Тоді на місце виїжджає поліція, яка фіксує цю пригоду і факт (-и) пошкодження транспортного засобу внаслідок затоплення. Крок другий: звертатися до сертифікованих сервісних станцій, які складають дефектні акти і кажуть, можливо чи неможливо відновити автівку. Крок третій: з цими матеріалами треба йти до своєї страхової компанії, де автовласник оформлював поліс КАСКО, — каже він.

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Втім, як додав адвокат, в Україні зараз найбільша проблема для автовласників полягає не тільки у тому, що люди купують "ліві" поліси десь на дорозі, а що вони не цінують свої гроші, не страхуючи ані відповідальність, ані безпосередньо своє майно.

Коментуючи підтоплення з паркінгом в ЖК "Victory V", Ярослав Куц зазначив, що у цій ситуації для власників авто є аналогічні шанси отримати компенсацію. Але, за його словами, у подібних "дощових кейсах" існують і підводні камені.

Так виглядає паркінг ЖК. Ззовні все елітно, а всередині - чимало "але"

— Якщо подивитися на договори страхування, то побачимо (це не тільки практика українських СК, а й європейська), щодо страхування від негоди, що не всі страхові компанії дають відшкодування, а одиниці, — каже він. — В більшості своїй стихійне лихо вони переводять у формат форс-мажорних обставин. І на такі запити від застрахованих осіб страхувальник буде відповідати досить просто: "Настала форс-мажорна обставина". Вони беруть довідку від Гідрометеорологічної служби України, і їм метеорологи підтверджують: такої зливи у нас не було, наприклад, з 1974 року.

Втім, за оцінкою Куца, у ситуації з потопом в згаданому вище паркінгу ЖК для власників авто є і певні можливості окрім страховки:

— Зрозуміло, що можна "погратися" з балансоутримувачем того самого паркінгу. Але, як правило, всі паркомісця в елітних комплексах розкуплені і є приватною власністю, а їхнє ОСББ не розраховувало на таку зливу і т.д. "Погратися" з балансоутримувачем (щодо компенсації, — Авт.) можна, проте це буде дуже довгою історією.

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Відтак на майбутнє адвокат радить власником ТС ретельно вибирати страхові поліси та СК, і водіям при цьому також варто звертати на одну важливу умову:

— Більшість страхових випадків, які будуть страхуватися по повній КАСКО, охоплюватимуть тільки кейси викрадення або пошкодження. Страхування працюватиме, але не внаслідок стихійного лиха. Злива — стихійне лихо. Інша історія, коли людина, керуючи транспортним засобом, не впоралась з ним і в'їхала, скажімо, у водойму, це — одна історія. В даному випадку КАСКО буде розповсюджуватися. У випадку зі зливою, градом, або якщо авто загорілося через те, що сонце дуже пекло (чи внаслідок цього розплавилась торпеда в машині тощо) — це історії стихійних лих і неналежного догляду, — уточнює він.

Підсобне приміщення з наслідками потопу в паркінгу

Що ще відомо про ЖК "Victory V"

ЖК "Victory V" являє собою елітну нерухомість майже в центрі столиці. Будівля складається з односекційної споруди в 34 поверхи з підземним паркінгом на 64 паркомісця та торговельно-офісними приміщеннями. Будинок входить у рейтинг найвищих житлових комплексів столиці.

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На 3-34 поверхах розташовані 514 квартир – від 1-кімнатних з площею 43 м2 до 4-кімнатних дворівневих апартаментів з площею 192 м2. Стіни виконані із цегли.

За даними порталу OLX, вартість однієї квартири у "Victory V" стартує від 3 млн грн і сягає 17 млн грн. Оренда квартири коливається залежно від кількості кімнат — від 20 тис. до більш, аніж 100 тис. грн.

Забудовник — bUd development. За даними низки ЗМІ, компанія була пов'язана з скандально відомим нардепом з ОПЗЖ Вадимом Столаром та співвласницею Stolitsa Group Владиславою Молчановою.

Оренда житла у житловому комплексі - не з дешевих задоволень

Столара у публічному просторі та в кулуарах часом називають тіньовим господарем Києва. Він фігурує в численних скандальних забудовах Києва. За даними розслідування УП, під час повномасштабної війни жив на Лазурному березі Франції, за що став членом т.зв."батальйону Монако".

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2019 року одна з фірм Столара потрапила в поле зору Нацполіції в рамках розслідування стосовно можливого підроблення дозвільних документів на будівництво цього ЖК.

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Тоді стало відомо, що будинок споруджували без відповідних погоджень, через що строк введення його в експлуатацію суттєво змістився. Це спровокувало обурення інвесторів, які скаржилися, що за такі великі гроші їм продали зовсім не житло бізнес-класу, а квартири без опалення, без гарячої води і нормального паркінгу.

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Зараз же, за інформацією "Телеграфу", власники підтоплених автівок збираються подавати колективний позов проти керуючої компанії, щоб їм компенсували шкоду. Тож тривають консультації з юристами.

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