На захід України обрушилася жахлива злива: затоплено будинки, вулиці та лікарні (фото)

Рятувальники вже добу ліквідують наслідки

У місті Дрогобич на Львівщині негода призвела до виходу з берегів річки та струмків. В результаті було підтоплено присадибні ділянки, житлові будинки та підвали житлових будинків та лікувальних закладів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

"Усього підтоплено: 30 підвалів житлових будинків, 2 підвали лікувальних закладів, 3 приватні будинки, автосервіс, 19 приватних присадибних ділянок. Надзвичайниками відкачано 2844 кубічних метрів води", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліквідацією наслідків займалися 43 особи особового складу, 8 одиниць спецтехніки та 7 мотопомпів. Також було залучено 10 осіб, 2 одиниці спецтехніки та 2 мотопомпи від 2-го Спеціального центру швидкого реагування.

З моменту пригоди вже минула практично доба, але рятувальники досі відкачують воду із підвалів будинків.

Водночас подібна ситуація за останню добу сталася в Тернополі. Внаслідок сильних дощів на вул. Юрія Федьковича, 16, сталося підтоплення підвального приміщення Тернопільської міської дитячої поліклініки.

Також на вул. Оболоня, 35 та 37 сталося підтоплення територій 2-х приватних домогосподарств. Про це повідомили у пресслужбі місцевого управління ДСНС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні на Київ обрушилася потужна злива, яка за лічені хвилини перетворила вулиці міста на річки. Проте того дня затопленими виявилися не лише вулиці, а й торговельно-розважальний центр. В одному із приміщень води практично досягла стелі.