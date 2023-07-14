На запад Украины обрушился чудовищный ливень: затоплены дома, улицы и больницы (фото)

Спасатели уже сутки ликвидируют последствия

В городе Дрогобыч Львовской области непогода привела к выходу из берегов реки и ручейков. В результате были подтоплены приусадебные участки, жилые дома и подвалы жилых домов и лечебных учреждений.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

"Всего подтоплено: 30 подвалов жилых домов, 2 подвала лечебных заведений, 3 частных дома, автосервис, 19 частных приусадебных участков. Чрезвычайниками откачано 2844 кубических метров воды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидацией последствий занимались 43 человека личного состава, 8 единиц спецтехники и 7 мотопомпов. Также были привлечены 10 человек, 2 единицы спецтехники и 2 мотопомпа от 2-го Специального центра быстрого реагирования.

С момента происшествия уже прошли практически сутки, но спасатели до сих пор откачивают воду с подвалов домов.

В то же время подобная ситуация за последние сутки произошла в Тернополе. В результате сильных дождей на ул. Юрия Федьковича, 16 произошло подтопление подвального помещения Тернопольской городской детской поликлиники.

Также по ул. Оболоня, 35 и 37 произошло подтопление территорий 2-х частных домохозяйств. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления ГСЧС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле на Киев обрушился мощный ливень, который в считанные минуты превратил улицы города в реки. Однако в тот день затопленными оказались не только улицы, но и торгово-развлекательный центр. В одном из помещений воды практически достигла потолка.