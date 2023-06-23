Небо стало черным за минуту: на Львов обрушился мощный ливень (видео)

Местами вместе с дождем выпал крупный град

Как и обещали синоптики, в Украине накануне выходных начала резко портиться погода. Так во Львове сухой жаркий день сменился на проливной дождь за считанные минуты.

Как сообщил городской глава Андрей Садовый вместе с дождем в городе был зафиксирован шквальный ветер. Поэтому мэр посоветовал жителям города держаться как можно дальше от деревьев.

Вместе с тем, украинские telegram-каналы сообщают, что в некоторых районах Львова в первые минуты ливня выпал град размером с абрикос. Также они публикуют впечатляющие видеозаписи, на которых заметно, что черная туча за минуты накрыла город, после чего начался сильнейший дождь.

Стоит отметить, что подобное зрелище наблюдалось не только во Львове, но и и в других городах. Так о мгновенном ухудшении погоды сообщалось из Ивано-Франковска.

Как сообщалось ранее, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее рассказала "Телеграфу" о том, что украинцам стоит быть готовыми к резкому похолоданию к концу июня, которое будет особо заметным в западной части нашей страны. Кроме того, по ее словам, окончание месяца будет весьма дождливым.