Небо стало чорним за хвилину: на Львів обрушилася потужна злива (відео)

Місцями разом із дощем випав великий град

Як і обіцяли синоптики, в Україні напередодні вихідних почала різко псуватися погода. Так у Львові сухий спекотний день змінився на зливу за лічені хвилини.

Як повідомив міський голова Андрій Садовий разом із дощем у місті було зафіксовано шквальний вітер. Тому мер порадив мешканцям міста триматися якнайдалі від дерев.

Водночас українські telegram-канали повідомляють, що у деяких районах Львова у перші хвилини зливи випав град розміром з абрикос. Також вони публікують вражаючі відеозаписи, де помітно, що чорна хмара за хвилини накрила місто, після чого почався сильний дощ.

Варто зазначити, що подібне видовище спостерігалося не лише у Львові, а й у інших містах. Так про миттєве погіршення погоди повідомлялося з Івано-Франківська.

Як повідомлялося раніше, синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха раніше розповіла "Телеграфу" про те, що українцям варто бути готовими до різкого похолодання в кінці червня, яке буде особливо помітним у західній частині нашої країни. Крім того, за її словами, закінчення місяця буде дощовим.