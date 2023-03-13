62 года Куреневскому потопу. Из-за ошибки строителей погибли 150 киевлян, тысячи остались без жилья

До самого последнего момента киевляне не воспринимали угрозу катастрофы всерьез

62 года назад, 13 марта 1961 года Киев пережил страшную трагедию, которая вошла в историю города как Куреневский потоп. Погибли 150 человек и еще свыше тысячи жителей Куреневки остались без крыши над головой. "Телеграф" вспоминает, как это было.

Грязь шевелилась и казалась живой

В 10 утра селевой поток из Бабьего Яра высотой 14 метров накрыл улицу Фрунзе (сейчас — Кириловская) вместе с транспортом и пассажирами, затопил трамвайное депо им. Красина и стадион "Спартак", смыл частные дома, которые лепились к стенам окрестных оврагов. На газовой подстанции, которая стояла над канавой со стороны Кирилловской церкви, мгновенно вспыхнул пожар.

Свидетели катастрофы, которым удалось выжить, никогда не забудут этой картины. По словам очевидцев, здание трамвайного депо словно поднялось в воздух и рассыпалось на части прямо на глазах. 60 сотрудников, которые находились внутри, погибли прямо на месте, причем многие из-за поражения током, потому что в панике никто не додумался отключить электрическое питание. Но обитателям общежития, которое находилось на территории депо, повезло больше – здание стояло торцом к потоку, потому ему удалось устоять, но весь первый этаж был залит жижей.

Всего наружу вылилось порядка 600 тысяч кубометров селя. В результате весь стадион "Спартак" и территория трамвайного парка была залита смесью грязи, воды и глины вперемешку с обломками домов и человеческими телами. Грязь шевелилась и казалась живой – это были люди, которым удалось выжить в потоке. То тут, то там из грязи торчали руки и ноги. В больнице затопило подвал и первый этаж. Прямо поперек улицы Фрунзе лежал трамвай, который накрыло волной, и вездеход, который пригнали военные — он застрял в грязи.

Вечером слой жидкой грязи на улице Фрунзе оставался на уровне 20—40 см. Солдаты разгребали завалы, чтобы откопать погибших. Многие горожане хотели помочь, но их не допускали — место трагедии оцепили плотным кольцом милиции. Чтобы окончательно все расчистить потребовалось несколько недель.

Горожане знали об опасности

Причиной трагедии стала ненадежная земляная дамба, которая перегораживала Бабий Яр, куда 10 лет сливали пульпу с Петровских кирпичных заводов. Городских чиновников не волновало, что они заливают грязью места массовых захоронений киевлян, расстрелянных во время оккупации – просто так было дешевле, чем вывозить.

Как рассказывали местные жители, все в округе знали, что дренажная система не справлялась с отводом избыточной жидкости и через дамбу просачивается вода – зимой все прилегающие территории регулярно затапливало. Но никто не принял угрозу всерьез, даже когда буквально за несколько дней до трагедии городские службы начали укреплять дамбу бетонными конструкциями.

Киевские газеты писали в начале 90-х годов, что дамба начала протекать еще в первых числах марта. Жители Куреневки предупреждали городские власти о ее плачевном состоянии задолго до трагедии — но тогдашний председатель горисполкома Алексей Давыдов распорядился не пропускать горожан, которые приходили с жалобами, мол, ничего серьезного нет, хватит сеять панику.

Хотя в то время не было никакого интернета, а власти не торопились рассказывать о трагедии в СМИ, слухи о катастрофе мгновенно разнеслись по городу. У страха глаза велики: говорили, что погибло не менее полутора тысяч горожан. 31 марта в газете "Вечерний Киев" появился официальный отчет комиссии по расследованию катастрофы, в котором были приведены такие цифры:

145 человек погибли;

143 получили ранения разной тяжести;

8 человек числилось пропавшими без вести;

68 жилых зданий и

13 админзданий были разрушены;

298 квартир и

163 частных дома оказались непригодными для жилья;

353 семьи остались без крыши над головой.

Экспертная комиссия сделала вывод, что катастрофа произошла из-за ошибок в проекте дамбы, которые не были своевременно выявлены экспертизой, и нарушениями во время строительных работ. В результате значительный отрезок улицы Фрунзе, прилегающий к Куреневскому парку, трамвайному депо и стадиону "Спартак", пришлось отстраивать заново.

Напомним, что 9 марта российские оккупанты обстреляли ракетами Киев. "Телеграф" побывал на месте событий.