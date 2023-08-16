Скандальний нардеп Столар розлучається і переписує майно на дружину? Що вдалось знайти в реєстрах

Подружжя розпочало розлучення, можливо, щоб зберегти мільйонні сімейні активи, які можуть заарештувати

Нардеп-забудовник від забороненої "Опозиційної платформи – За життя", який на сьогодні входить у депутатську групу "Відновлення України" Вадим Столар розлучається зі своєю дружиною — громадянкою Інною Майструк.

Про це свідчать дані державного порталу "Судова влада України".

Зокрема, відповідну справу про розлучення сімейної пари зареєстрували 31 липня цього року в Обухівському районному суді Київщини. Подружжя виховує трьох дітей: двох доньок віком 14 і 16 років і 11-річного сина.

З якої причини подружжя розходиться – невідомо. Проте події, які стались перед початком процедури розлучення, дають підстави припускати, що Столари намагаються врятувати сімейні активи, до яких тепер проявляють особливу увагу правоохоронці.

Як відомо, у лютому 2023 року Служба безпеки України провела низку обшуків на підприємствах Столара. Силовики запідозрили комерційні структури нардепа-забудовника у причетності до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів, а нині осіб, що фігурують у справах про державну зраду, Віктора Медведчука і Тараса Козака (обидва політики – ексколеги Столара з ОПЗЖ).

Зазначається також, поки слідство офіційно не висунуло жодної підозри Вадиму Столару. Однак, якщо це станеться, то арешт його майна та активів членів сім’ї – неминучий. А, отже, логічно припускати, що власник почав виводити активи із зони ризику.

Цікаво, що ще у 2015 році журналісти виявили у дружини Столара понад пів гектара землі на березі озера Зариваха у садовому товаристві "Берізка" (Дарницький район столиці). Пізніше з'ясувалося, що вона отримала їх у подарунок у квітні 2014 року.

Одна з ділянок в елітному селищі Козин під Києвом, що належить Інні Майструк

Також на дружину Столара записано вісім земельних ділянок загальною площею більше, як пів гектара в елітному селищі Козин під Києвом.

Інша ділянка в Козині, що перебуває у власності Майструк

Сам нардеп виїхав із України до повномасштабного вторгнення. Але в січні 2023 року повернувся через ризик втратити депутатський мандат. Після повернення він переписав на дружину чимало свого майна.

28 березня 2023 р. завершилася перереєстрація столичного ТОВ "Жовтень", яка спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Нинішньою її власницею записано дружину нардепа Інну Майструк та її інвестиційний фонд "Стрім Інвестмент". До цього останні кілька років компанією володів Вадим Столар через інший інвестиційний фонд – "Медісон".

Окрім того, сімейна компанія "Гротто", яка займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, також змінила власника – 28 березня 2023 р. зі складу засновників та власників вийшли Вадим Столар та його інвестиційний фонд "Генезис". Натомість їхнє місце посіли інвестиційний фонд "Стрім Інвестмент" та Інна Майструк.

Джерело - YouControl

Вадим Столар став відомим у 2015-2017 роках як "смотрящий" за сферою будівництва в Києві. Не в останню чергу цьому могли сприяти дружба з міським головою Віталієм Кличком та "власні" депутати в Київраді.

За підрахунками Forbes, у 2021 році Столар посідав 64 позицію в переліку найбагатших українців з активами 175 млн дол. Він є власником 33-поверхового бізнес-центру "Парус" у центрі Києва.

Журналісти "Телеграфу" намагалися зв'язатися зі Столарем для отримання коментаря щодо розлучення тощо. Але політик на дзвінки не відповідав.

Як повідомляв "Телеграф", один з проблемних житлових комплексів Києва, який нещодавно підтопило після зливи, теж пов'язували з компанією Столара.