"Ничейное" имущество на миллиарды: кому оно достанется?

Государство хочет забрать у профсоюзов имущество, которое те получили от советской власти. На кону около 1,8 млрд долларов и тысячи объектов недвижимости.

Государственные гостиницы, санатории, дома культуры, автопарки были коммерческими "кормушками" профсоюзов более 30 лет из-за несовершенства законодательства. Это имущество представители интересов трудовых коллективов сдают в аренду или продают, получая неплохие доходы. Госбюджет от этого не выигрывает ничего — выгода оседает у профсоюзных лидеров. За это время стоимость находящегося в управлении профсоюзов госимущества уменьшилась вдвое.

"Телеграф" разбирался в схеме разворовывания, когда имущество переводят на баланс новосозданного ООО и продают заинтересованным лицам.

Перепутали управление с владением

"Кому принадлежит имущество профсоюзов" – это как сериал "Санта-Барбара" длиной более 30 лет. Противостояние государства в лице Фонда госимущества (ФГИУ) и Федерации профсоюзов (ФПУ) тянется еще с 1991 года, когда Верховная Рада установила , что имущество и финансовые ресурсы предприятий, учреждений, организаций и других объектов союзного подчинения, расположенных на территории Украины, являются государственной собственностью. Однако его распорядителями оставались профсоюзы и другие общественные формирования бывшего СССР. И в ФПУ считают , что до сих пор имеют законное право собственности на это имущество, которое власти постоянно пытаются их лишить.

Запретят перерегистрировать имущество

Ликвидировать законодательную основу, которая дает профсоюзам возможность ловить рыбу в мутной воде, решили народные депутаты экономического комитета парламента. Они внесли через Кабмин в Верховную Раду законопроект № 6420 "О правовом режиме имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза ССР". В конце прошлого года инициатива была одобрена Верховной Радой в целом. Сейчас ее готовят ко второму чтению.

Если законопроект примут, в Фонд госимущества вернутся около 50 санаториев, около 30 туристических объектов (гостиницы, базы отдыха), 20 других объектов (дома профсоюзов, учебные центры). А еще 27 профсоюзных здравниц в оккупированном Крыму.

Народный депутат, член экономического комитета Верховной Рады Алексей Мовчан, который занимается принятием инициативы, отмечает, что по новым правилам после принятия законопроекта профсоюзы смогут управлять имуществом, но не распоряжаться. В частности, перерегистрировать его на другие организации.

"Имущество профсоюзов не было включено в уставный капитал, профсоюзам дали попользоваться им. Они же (ФПУ. — Авт.) посоздавали какие-то ООО и повносили туда имущество, на которое не имеют права. Мы убираем эту "лазейку", — говорит нардеп.

По мнению заместителя главы Фонда госимущества Людмилы Дараган, законопроект упростит алгоритм возобновления государственного контроля за этими активами.

"По меньшей мере, год понадобится ФГИУ, чтобы составить списки имущества, которое будет подлежать истребованию в судебном порядке", — говорит чиновница.

По ее данным, на сегодняшний день в госсобственность уже возвращено 88 объектов, ранее принадлежавших профсоюзам, но были "выведены" в частную собственность незаконным путем, среди них — 33 санаторно-оздоровительного профиля. В частности, 16 заведений находятся на подконтрольной территории и полностью пригодны для реабилитации. Все они локализованы преимущественно в областях, относящихся к рекреационным зонам Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Одесская, Киевская, Винницкая, Черновицкая).

"На базе этих активов можно построить сеть многофункциональных реабилитационных центров для раненых военных. Другое имущество может быть выставлено на приватизацию", — говорит Дараган.

Профсоюзы не комментируют

В самой Федерации профсоюзов комментирование ситуации было поставлено на паузу.

"Вопрос профсоюзного имущества рассматривается в Верховной Раде, продолжается работа ВСК ВРУ, осуществляется досудебное расследование ГБР. При таких обстоятельствах ФПУ воздерживается от публичных комментариев и защищает свои интересы правовым путем в рамках соответствующих процессов", — говорится в ответе на запрос "Бизнес Телеграфа".

Сколько активов имеет ФПУ

По оценкам Фонда госимущества, в собственности ФПУ находится около тысячи объектов. Они достались профсоюзам по наследству от старой советской системы.

"И все эти годы успешно использовались, к сожалению, не в пользу государства", — считает Людмила Дараган. Поскольку в другую собственность с 24 августа 1991 года оно не передавалось, то до сих пор принадлежит государству.

Профсоюзы владеют сотнями санаторно-курортных и гостинично-туристических комплексов, домов культуры, тиров, автопарков и т. д. В частности, Октябрьский дворец в сердце Киева и сам Дом профсоюзов на Майдане Независимости также принадлежат этой организации. Инвентаризацию ведет Минэкономики и Фонд госимущества Украины.

Имущество разграблено на миллиарды

Глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал, что стоимость профсоюзного имущества в 2000-х оценивалась на уровне 3-3,5 млрд долларов. Сегодня в комитете называют почти вдвое меньшую цифру – 1,8 млрд долларов. А это — санатории, профилактории, детские лагеря, которые остаются в правовом вакууме.

Стоимость и количество госимущества во владении профсоюзов постоянно уменьшается в связи с махинациями – имущество неконтролируемо передавалось в коммерческие структуры, говорит Людмила Дараган.

Год назад работники ГБР разоблачили масштабную многомиллионную схему хищения имущества профсоюзных организаций. Без обязательного согласования Фонда госимущества должностные лица незаконно продали 80 имущественных комплексов в разных регионах Украины.

"А это потенциальные объекты для инвестиций, приватизации. Такое имущество может быть залогом в кредитах и тому подобное", — рассказывает "Бизнес Телеграфу" Алексей Мовчан.

Сделки легко обжаловать

Нардеп Мовчан предостерегает бизнес — покупать имущество у профсоюзов сейчас большой риск для предпринимателей.

"Имущество профсоюзов не частное, оно у них в управлении. Поэтому когда Федерация профсоюзов регистрирует право собственности, оно очень легко "сносится" в судах",— говорит он.

За этим следят прокуратура, ГБР, другие правоохранительные структуры. И возвращают имущество, даже когда через несколько продаж его приобрел в собственность добросовестный приобретатель.

"Если ты как предприниматель не подумал, что это имущество рискованное, чтобы его покупать, готовься к тому, что его заберет государство", — акцентирует нардеп.

Что будут делать с улучшенным имуществом

Законопроект предусматривает отдельную процедуру обращения с реализованным имуществом или находящимся в аренде профсоюзов. К примеру, когда компании прозрачно инвестировали в объекты, поддерживали их в надлежащем виде.

"Такие расходы следует компенсировать, если они были предоставлены "вбелую" или предоставить возможность арендатору дальше их развивать", – говорит Мовчан.

В таких случаях, по словам депутата, Фонд госимущества будет в судебном порядке определять долю собственности и возвращать ее в свое распоряжение.

"Если кто-то имущество развивал, улучшал, а Фонд возвращает свою долю, будут зафиксированы эти улучшения с 1991 года и предусмотрено либо право выкупа, либо другая форма компенсации", — уверяет Мовчан.

Возвращенное имущество профсоюзов реализуют на аукционах

Фонд госимущества планирует выставлять на продажу активы, возвращенные в госсобственность из-под управления профсоюзов. Такое имущество нужно реализовать на открытом аукционе, как и предусматривает законодательство, считает руководитель Института свободы и конкуренции Михаил Камчатный. Это станет источником поступления средств правительству, а объекты приватизации перейдут в руки эффективных собственников.

"Желательно, чтобы любое имущество было приватизировано, потому что, когда им пользуются чиновники или политики, это всегда происходит в их интересах. Что получается? Убытки они переводят на бюджет, на налогоплательщиков, а прибыль, доходы выводят через свои схемы", – говорит он.

Политолог приводит в пример "Дворец труда" в центре Харькова. Год назад в него попала ракета, но он устоял. Однако общее состояние дворца значительно ухудшилось именно за последние 30 лет.

"Те, кто управлял этим имуществом, полностью использовали его в своих интересах: сдавали в аренду помещение под офисы. Все знали, что есть какая-то официальная плата за аренду, а еще и неофициально средства нужно было перевести. И так где угодно. Если провести исследование, как обслуживается это имущество бонзами профсоюзов, будет невеселая история», — утверждает Камчатный. Именно поэтому, по его мнению, все имущество должно быть подвергнуто разгосударствлению и приватизировано.

Когда заработает новый закон и имущество профсоюзов уйдет с молотка, у предпринимателей будет возможность посоревноваться за него на открытом аукционе и не ввязываться в темные истории с профсоюзами, если требуется рекреационный объект.