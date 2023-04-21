"Житомирские Мальдивы" продали за бесценок. Уникальный карьер отдали сомнительной фирме с российским следом

Объект, который может стать жемчужиной внутреннего туризма, за копейки ушел фирме менеджера ФГИУ и гражданину Израиля из рф

После того, как была раскрыта схема кражи у государства сотен миллионов гривен, созданная прежним руководством Фонда госимущества Украины, оказалось, что нынешнее руководство, скорее всего, не уступает в этом "мастерстве" прежним. По крайней мере это следует из заключенной недавно довольно сомнительные сделки.

Так, ФГИ продал фактически за бесценок уникальный карьер в Житомирской области, который за свою чистую и бирюзовую воду прозван "Мальдивама". Этот карьер купил некий гражданин Израиля, ранее работавший в рф. А партнером по покупке стал директор одного из предприятий того же ФГИ.

Купить за 3 миллиона то, что стоит 16

Речь идет о Дружбовском (в поселке Дружба, Олевского района Житомирской области) карьере нерудных полезных ископаемых "Кварц", в котором добывают глину, каолин, песок и гравий.

Точнее, добывали, поскольку на протяжении ряда последних лет добыча не ведется.

Впрочем, последнее даже к лучшему, ведь благодаря уникальному цвету воды и окрестных мест, карьер стал своего рода туристической "Меккой", где любят отдыхать не только местные, но и приезжие туристы. И последних до начала полномасштабной войны становилось все больше.

И вот тут бы развернуться, соорудить туристическую базу, похлопотать для создания зоны отдыха. Но нет. Для Фонда госимущества Украины Дружбовский карьер явно приносил одни убытки — 65 тысяч гривен по итогам 2020 года. Неудивительно, что в феврале 2023 года ФГИУ объявил аукцион по его продаже.

Вот только на это мероприятие, заявленное на 9 марта, заявок от желающих, не поступило. Вероятно всех отпугнула стартовая цена в 4 млн 842 тыс. грн., Но это не точно. Ведь за неполных 5 млн можно было купить активы, оцениваемые в 16 млн грн. И даже то, что еще с 2,5 млн грн обязательств, в том числе 1,78 млн грн долгов по налогам — это с лихвой окупалось, учитывая перспективы создания на карьере уникального туристического прибыльного места.

Как бы там ни было, второй аукцион состоялся уже 17 марта. Странно, но за неделю карьер подешевел вдвое! И в этот раз при начальной цене в 2 млн 421 тыс. грн карьер был продан одному из двух участников – ООО "Иммуногенетика", за 2 млн 810 тысяч 501 гривну.

"Торговались" за него две фирмы, — вышеупомянутая ООО "Иммуногенетика", и ООО "Макситоргбуд", которая проиграла торги, поскольку предложила цену "аж на целую гривну" дешевле.

Но на этом странности торгов не закончились.

Как отметили житомирские СМИ, обе фирмы имели одинаковый уставной капитал, всего в 1000 гривен, что вместе с разницей в 1 гривну в предложении, выглядит чрезвычайно подозрительно. Причем основной профиль деятельности победителя – ветеринарная деятельность.

Разница в цене - 1 гривна

Зачем ветеринарам туристически привлекательный карьер — вопрос, но инвестиции любят тишину.

Пользователи соцсетей тоже крайне удивились и не только цене. Люди уточнили, что уникальный карьер достался фирме гражданина Израиля, который, заплатив всего 75 тысяч долларов, получает 24 здания на 128 га земли.

Гражданин Израиля из рф и директор госпредприятия, управляемого ФГИУ

Гражданин Израиля, о котором написали в соцсетях – это владелец 50%-й доли в ООО "Иммуногенетика" Георгий Маркович Цацкин, зарегистрированный в одном из сел Киевской области.

О нем практически ничего неизвестно, кроме того, что он также является совладельцем 50% в уставном фонде другого ООО – "Гид групп". Впрочем, согласно данным российских реестров, некий Георгий Маркович Цацкин был директором ЗАО "Салини" в российской федерации, правда компания давно ликвидирована и данных о ее работе нет.

Но куда интереснее и масштабнее выглядит фигура владельца других 50% уставного фонда как "Иммуногенетики", так и "Гид групп" — Дмитрия Витальевича Коваля.

Как выяснил "Телеграф", согласно данным аналитической системы YouControl, Дмитрий Коваль является директором или учредителем нескольких коммерческих структур, находящихся в Киеве и области, в их числе две с участием Георгия Цацкина.

Но настоящий интерес в этом списке представляет ГП "Украинский институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических исследований", принадлежащий Фонду госимущества Украины, директором которого с марта 2021 года также является некий Дмитрий Витальевич Коваль.

То есть, может случиться так, что именно Дмитрий Коваль, будучи "своим человеком" в Фонде госимущества, как раз и способствовал организации продажи Дружбовского карьера по минимальной цене и без конкурентов. И продали его своей общей с Георгием Цацкиным фирме.

Конечно, можно сказать, что это просто однофамилец, но:

такое совпадение как наличие директора одного из ГП, принадлежащих ФГИУ, в списке собственников фирмы победителя, уже выглядит подозрительно;

не менее подозрительно выглядит то, что в обоих предприятиях Георгия Цацкина – "Иммуногенетика" и "Гид групп", его партнером значится именно Дмитрий Коваль;

в обеих фирмах именно Георгий Цацкин числится не только совладельцем, но и директором и лицом уполномоченным на управление бизнесом, тем самым его партнер формально лишь владеет долей в бизнесе, не выступая как управляющий.

Заметим, что сомнительные операции Фонда госимущества чрезвычайно дорого обходятся государству, лишь за одну сделку бюджет может недополучить десятки миллионов гривен.