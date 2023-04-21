"Житомирські Мальдіви" продали за безцінь. Унікальний кар’єр віддали сумнівній фірмі з російським слідом

Об’єкт, який може стати перлиною внутрішнього туризму, за копійки пішов фірмі менеджера ФДМУ та громадянину Ізраїлю з росії

Після того, як було розкрито схему крадіжки у держави сотень мільйонів гривень, створену колишнім керівництвом Фонду держмайна України, виявилося, що нинішнє керівництво, швидше за все, не поступається в цій "майстерності" колишнім. Принаймні це випливає із укладеної нещодавно досить сумнівної угоди.

Так, ФДМ продав фактично за безцінь унікальний кар’єр у Житомирській області, який за свою чисту та бірюзову воду прозвали "Мальдівами". Цей кар’єр купив якийсь громадянин Ізраїлю, який раніше працював у росії. А партнером із покупки став директор одного з підприємств того ж ФДМ.

Купити за 3 мільйони те, що коштує 16

Йдеться про Дружбовський (у селищі Дружба, Олевського району Житомирської області) кар’єр нерудних корисних копалин "Кварц", у якому видобувають глину, каолін, пісок та гравій.

Точніше, видобували, оскільки протягом останніх років видобуток не ведеться.

Втім, останнє навіть на краще, адже завдяки унікальному кольору води та навколишніх місць, кар’єр став своєрідною туристичною "Меккою", де люблять відпочивати не лише місцеві, а й приїжджі туристи. І останніх до початку повномасштабної війни ставало дедалі більше.

І ось тут би розвернутися, спорудити туристичну базу, поклопотатися для створення зони відпочинку. Але ні. Для Фонду держмайна України Дружбівський кар’єр явно був збитковим — 65 тисяч гривень за підсумками 2020 року. Не дивно, що у лютому 2023 року ФДМУ оголосив аукціон із його продажу.

Ось тільки на цей захід, заявлений на 9 березня, заявок від охочих не надійшло. Ймовірно, всіх відлякала стартова ціна в 4 млн 842 тис. грн., але це не точно. Адже за неповних 5 млн. можна було купити активи, що оцінюються в 16 млн грн. І навіть те, що ще з 2,5 млн. грн. зобов’язань, у тому числі 1,78 млн. грн. боргів за податками — це з лишком окуповувалося, враховуючи перспективи створення на кар’єрі унікального туристичного прибуткового місця.

Як би там не було, другий аукціон відбувся 17 березня. Дивно, але за тиждень кар’єр подешевшав удвічі! І цього разу за початкової ціни 2 млн 421 тис. грн кар’єр було продано одному з двох учасників – ТОВ "Імуногенетика", за 2 млн 810 тисяч 501 гривню.

"Торгувалися" за нього дві фірми, — вищезгадана ТОВ "Імуногенетика", та ТОВ "Максіторгбуд", яка програла торги, оскільки запропонувала ціну "аж на цілу гривню" дешевше.

Але на цьому дива торгів не закінчилися.

Як зазначили житомирські ЗМІ, обидві фірми мали однаковий статутний капітал, лише у 1000 гривень, що разом із різницею в 1 гривню у пропозиції, виглядає надзвичайно підозріло. Причому основний профіль діяльності переможця – це ветеринарна діяльність.

Різниця в ціні – 1 гривня

Навіщо ветеринарам туристично-привабливий кар’єр — ще те питання, але інвестиції люблять тишу.

Користувачі соцмереж теж вкрай здивувалися і не лише ціні. Люди уточнили, що унікальний кар’єр дістався фірмі, що налижить громадянинові Ізраїлю, який, заплативши лише 75 тисяч доларів, отримує 24 будівлі на 128 га землі.

Громадянин Ізраїлю з росії та директор держпідприємства, керованого ФДМУ

Громадянин Ізраїлю, про який написали у соцмережах – це власник 50% у ТОВ "Імуногенетика" Георгій Маркович Цацкін, зареєстрований в одному із сіл Київської області.

Про нього практично нічого невідомо, крім того, що він є ще і співвласником 50% у статутному фонді іншого ТОВ – "Гід груп". Втім, згідно з даними російських реєстрів, такий собі Георгій Маркович Цацкін був директором ЗАТ "Саліні" у російській федерації, щоправда, компанія давно ліквідована і даних про її роботу немає.

Але куди цікавішою і масштабнішою виглядає постать власника інших 50% статутного фонду як "Імуногенетики", так і "Гід груп" — Дмитра Віталійовича Коваля.

Як з’ясував "Телеграф", згідно з даними аналітичної системи YouControl, Дмитро Коваль є директором або засновником кількох комерційних структур, що знаходяться в Києві та області, у тому числі дві за участю Георгія Цацкіна.

Але справжній інтерес у цьому списку представляє ДП "Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних досліджень", що належить Фонду держмайна України, директором якого з березня 2021 року також є такий собі Дмитро Віталійович Коваль.

Тобто може статися так, що саме Дмитро Коваль, будучи "своєю людиною" у Фонді держмайна, таки сприяв організації продажу Дружбовського кар’єру за мінімальною ціною і без конкурентів. І продали його своїй спільній з Георгієм Цацкіним фірмі.

Звичайно, можна сказати, що це просто однофамілець, але:

такий збіг як наявність директора одного з ДП, що належать ФДМУ, у списку власників фірми переможця - вже виглядає підозріло;

не менш підозріло виглядає те, що в обох підприємствах Георгія Цацкіна – "Імуногенетика" та "Гід груп", його партнером значиться саме Дмитро Коваль;

в обох фірмах саме Георгій Цацкін значиться не тільки співвласником, а й директором та особою уповноваженим на управління бізнесом, тим самим його партнер формально лише володіє часткою у бізнесі, не виступаючи як керуючий.

Зауважимо, що сумнівні операції Фонду держмайна надзвичайно дорого коштують державі, лише за одну операцію бюджет може недоотримати десятки мільйонів гривень.