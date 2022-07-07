"Обуть" государство на 47 миллионов во время войны – ФГИУ "простил" компании "Укрферри" долг за 15 лет

Эти миллионы очень бы не помешали госбюджету во время войны

Пока российские оккупанты шантажом заставляют сотрудничать с ними иностранных бизнесменов, чья собственность оказалась на временно оккупированной территории, крупный украинский бизнес "экономит" на платежах в бюджет, пользуясь попустительством чиновников и договороспособностью судов.

ООО "Укрферри" — одна из крупнейших судоходных компаний Украины, созданная в 1995 году, и построившая свой бизнес на морских перевозках по Черному морю на арендованных у государства судах, так и не заплатила за аренду десятки миллионов гривен.

В 2000 году ООО "Укрферри" арендовала паромы "Герои Шипки" и "Герои Плевны", строительство которых обошлось по 40 миллионов долларов каждый. На протяжении 15 лет оба судна исправно работали и приносили компании прибыль.

В 2013 году Фонд госимущества Украины через суд добился роста символической арендной платы за использование судов в 2 раза, однако "Укрферри" продолжал недоплачивать арендные платежи и в 2015 году суда даже вернулись в собственность государства. Последнему пришлось потратиться на их капитальный ремонт, а "Укрферри" отказался платить недоплаченную арендную плату, недоимка по которой в 47,8 млн грн в 2021 году наконец стала предметом иска Фонда госимущества к компании.

Прямо перед началом войны рф против Украины, 15 февраля Хозяйственный суд Одесской области принял решение отказать ФГИУ во взыскании с ООО "Укрферри" 47,8 млн грн недоплаченной арендной платы.

Однако ничего еще не было потеряно и 18 мая ФГИУ отправил в Юго-западный апелляционный хозяйственный суд апелляцию на решение суда от 15 февраля. Однако обеспечить свою апелляцию уплатой судебного сбора в 1 млн 75 тыс. грн, ФГИУ почему-то "забыл", хотя суд 23 мая вынес определение, в котором четко указал, что апелляция Фонда без уплаты остается без движения.

Впрочем, ФГИ судебный сбор так и не оплатил, сославшись на недофинансирование из-за российской агрессии против Украины. Правда это не помогло, 13 июня суд отказался рассматривать апелляционную жалобу.

Таким образом чиновники Фонда инициировав апелляцию, но не выполнив ее условий, фактически сыграли в пользу "Укрферри", позволив им сэкономить почти 50 млн грн, которые явно были бы не лишними в условиях войны.

Однако пока еще не все потеряно, Фонд госимущества может подать повторную апелляционную жалобу, все-таки найдя миллион гривен. Апелляцию может подать прокуратура, отстаивая интересы государства. Пока же есть сомнения, что это кому-то интересно, ведь проще сослаться на войну, вместо того чтобы продолжить работу, направленную на получение госбюджетом полагающихся ему денег.