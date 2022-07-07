"Взути" державу на 47 мільйонів під час війни – ФДМУ "вибачив" компанії "Укрферрі" борг за 15 років

Ці мільйони дуже не завадили б держбюджету під час війни.

Поки російські окупанти шантажем змушують співпрацювати з ними іноземних бізнесменів, чия власність опинилася на тимчасово окупованій території, великий український бізнес "заощаджує" на платежах до бюджету, користуючись потуранням чиновників та домовленістю судів.

ТОВ "Укрферрі" — одна з найбільших судноплавних компаній України, що була створена 1995 року і побудувала свій бізнес на морських перевезеннях Чорним морем на орендованих у держави судах, так і не заплатила за оренду десятки мільйонів гривень.

2000 року ТОВ "Укрферрі" орендувала пороми "Герої Шипки" та "Герої Плевни", будівництво яких обійшлося по 40 мільйонів доларів кожен. Протягом 15 років обидва судна справно працювали та приносили компанії прибуток.

У 2013 році Фонд держмайна України через суд досяг зростання символічної орендної плати за використання судів у 2 рази, проте "Укрферрі" продовжував недоплачувати орендні платежі і в 2015 році суди навіть повернулися у власність держави. Останній довелося витратитися на їх капітальний ремонт, а "Укрферрі" відмовився платити недоплачену орендну плату у розмірі 47,8 млн грн, що у 2021 році нарешті стало предметом позову Фонду держмайна до компанії.

Прямо перед початком війни рф проти України, 15 лютого Господарський суд Одеської області ухвалив рішення відмовити ФДМУ у стягненні з ТОВ "Укрферрі" 47,8 млн грн недоплаченої орендної плати.

Однак нічого ще не було втрачено і 18 травня ФДМУ надіслав до Південно-Західного апеляційного господарського суду апеляцію на рішення суду від 15 лютого. Проте забезпечити свою апеляцію сплатою судового збору в 1 млн 75 тис. грн, ФДМУ чомусь "забув", хоча суд 23 травня виніс ухвалу, в якій чітко вказав, що апеляція Фонду без сплати залишається без руху.

Втім, ФДМ судовий збір так і не сплатив, пославшись на недофінансування через російську агресію проти України. Щоправда, це не допомогло, 13 червня суд відмовився розглядати апеляційну скаргу.

Таким чином, чиновники Фонду ініціювавши апеляцію, але не виконавши її умов, фактично зіграли на користь "Укрферрі", дозволивши їм заощадити майже 50 млн грн, які явно були б не зайвими в умовах війни.

Однак поки що не все втрачено, Фонд держмайна може подати повторну апеляційну скаргу, таки знайшовши мільйон гривень. Апеляцію може подати прокуратура, обстоюючи інтереси держави. Поки ж є сумніви, що це комусь цікаво, адже простіше послатися на війну, замість того, щоб продовжити роботу, спрямовану на отримання держбюджетом грошей, які йому належать.