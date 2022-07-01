Оккупанты шантажом заставили владельцев крупного запорожского завода сотрудничать с ними, - источник раскрыл детали

Шантаж и угрозы — так оккупанты "привлекают инвесторов" на подконтрольные им территории

В середине июня под контроль оккупантов перешел Запорожский железорудный комбинат – градообразующее предприятие города Днепрорудное Запорожской области. Данное предприятие, запущенное в 1970 году является одним из крупнейших в добывающей отрасли Украины и способно производить до 4,5 млн тонн агломерата железной руды в год и контролируется словацкой компанией Minerfin (51% акций) и группой "Метинвест" самого богатого украинца Рината Ахметова.

Как сообщают источники "Телеграфа" в разведке Украины, предприятие посещали различные представители оккупантов, предлагая собственникам сотрудничать с "военной администрацией рф" в Запорожской области.

В частности, на одной из встреч представитель оккупантов прямо заявил, что они "уважают частную собственность", но лишь тогда, когда этот собственник лично или через его представителей выходит с ними на контакт.

В распоряжении "Телеграфа" есть видео, на котором представитель оккупантов объясняет условия, на которых россияне готовы признать права собственности.

"По имеющейся у нас информации, словацкие собственники комбината пошли на контакт с оккупантами и получили гарантии безопасности их собственности. Неоднократные же попытки оккупантов связаться с "Метинвестом" закончились тем, что предприятие публично призвало уничтожать оккупантов. Именно "Метинвест" выступил инициатором заявления 15 июня об утрате контроля над предприятием", — сообщил наш источник в украинской разведке.

Также, по сведениям "Телеграфа", отдельные представители руководства комбината имели неоднократные переговоры с различными представителями оккупантов.

"По имеющейся у нас информации член Наблюдательного совета Наталья Шкляревская и финансовій директор Альберт Косеги имели неоднократные переговоры с представителем оккупантов известным под позывным "Восход" и другими представителями оккупантов", — сообщает источник "Телеграфа" в украинской разведке.

Обещая сохранение собственности в обмен на лояльность, оккупанты тем временем нещадно обстреливают гражданские объекты и жилые дома, так в результате утреннего удара по Одесской области погибли уже 20 мирных жителей.