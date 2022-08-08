Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин рассказал, зачем Кабмин проводит приватизацию во время войны

С 1 сентября в Украине планируют массово запустить процесс приватизации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания с руководителями областей на прошлой неделе, 3 августа.

Я бы не называл это большой приватизацией госпредприятий. Скорее речь идет о малой и средней. Большая она разве что с точки зрения масштабов.

Естественно, война – это худшее время для продажи чего-либо. С другой стороны, война – лучшее время для оптимизации чего-либо. Доходы от госимущества мы получаем в виде дивидендов лишь от нескольких крупных государственных компаний. В первую очередь, это "Нафтогаз" и его дочка "Укргаздобыча". Кроме того, среди таких компаний – "Укрзализныця", "Укрпочта", "Энергоатом", а также госбанки, которые контролируют более 50% банковского сектора.

То, что анонсировано к продаже, это в большей массе предприятия, которые уже не существуют, или объекты недвижимости. Так что в данном случае – речь не столько о получении доходов от их продажи, сколько об оптимизации расходов государства. Все эти здания, их охрана, проверки, аудиты, требует расходов. В том числе на содержание людей, которые этим занимаются.

Поэтому, подчеркиваю, такого рода приватизация – это механизм не столько наполнения госбюджета, сколько оптимизации его расходов. Крупные прибыльные предприятия, насколько я знаю, на продажу не выставляются. И не планируются.

Ну, а опасность приобретения тех или иных предприятия во время войны, конечно, есть. Как и любая коммерческая деятельность в военное время. И бизнес сам для себя принимает решения – брать риски или нет. И эти риски учитываются в цене. Так что большой конкуренции во время этой приватизации точно ждать не стоит. Но, повторюсь, речь идет об оптимизации расходов государства. Если эти полуразрушенные, изношенные объекты попадут в руки частников – и частники будут заинтересованы что-то с этим сделать, это создаст дополнительные инвестиции, рабочие места.