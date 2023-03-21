Порты, спиртзаводы и мертвая недвижимость получат второй шанс: как малая приватизация наполняет госбюджет во время войны

Малая приватизация, возобновившаяся с середины сентября прошлого года, принесла за 5 месяцев 3 млрд грн в государственный бюджет. Это даже больше, чем за весь 2020 год. Если такие темпы сохранятся, мы скоро побьем рекорд 2021 года с его 5,1 млрд грн. Несмотря на войну, бизнес продолжает покупать государственные предприятия, на аукционах наблюдается серьезная конкуренция, хотя сейчас государство продает наиболее неликвидные активы. Рассказываем, почему приватизация – это очень хорошо для государства даже во время войны.

Фонд госимущества с сентября уже провел около 300 приватизационных аукционов. По данным ФГИУ, в среднем в них участвовало пять потенциальных инвесторов, что привело к росту цен на активы втрое.

Среди наиболее успешных торгов — продажа портов "Белгород-Днестровский" и "Усть-Дунайск" за 220 и 201 млн грн соответственно, Львовского ювелирного завода за 185 млн грн.

ФГИУ продал на приватизационных аукционах Мариловский спиртзавод за 150 млн грн, Сторонибабский спиртзавод за 142 млн грн, Узловский спиртзавод за 130 млн грн.

"Эти 3 млрд грн для госбюджета – очень важная сумма, которая будет направлена на обеспечение сил обороны", – заявил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Что продают?

Приватизация включает реализацию земельных участков, отдельных зданий, целых имущественных комплексов или их частей и акций, принадлежащих государственным или коммунальным предприятиям. Стоимость продающих объектов не может превышать 250 миллионов гривен. Следует учитывать, что любое имущество, отдельная недвижимость или единые имущественные комплексы, в которых государственная доля составляет более 50 процентов, можно продать только через систему Prozorro.Sale.

Аукцион, на котором продают такие объекты, проходит в системе онлайн-торгов "Прозорро.Продажи".

Малая приватизация предусматривает систему трех аукционов, в которой каждый последующий аукцион объявляется автоматически, но только если не состоялся предыдущий. Первый аукцион очень похож на аукцион в классическом понимании.

Он начинается со 100% стартовой цены, которую определил орган приватизации при публикации объявления. Состоит из трех раундов, в течение каждого из которых участникам поочередно предоставлено право на регистрацию ставки. Участники регистрируют свои ставки в соответствии с рейтингом, который формируется по критерию цены. По итогам аукциона система автоматически определяет победителя торгов с самым высоким ценовым предложением и формирует протокол аукциона. Победитель должен в течение 25 рабочих дней с момента формирования протокола оплатить стоимость объекта, определенную по итогам аукциона, и только после этого с победителем будет заключен договор купли-продажи.

Приватизацию разблокировали парламентским законом. По мнению Ивана Никитченко, директора Crane IP Law Firm, вышеупомянутый закон не внес каких-либо существенных изменений: "Это, по сути, Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". В июле депутаты проголосовали за поправки в этот документ, а именно моменты по особенностям проведение малой приватизации на срок действия военного положения. Этими изменениями запрещено проведение аукционов по продаже объектов крупной приватизации, запрещена приватизация объектов в зоне боевых действий или приближенных к ней ".

Пока не было обнаружено каких-либо значительных проблем и сбоев. Эксперты отмечают положительный момент – все происходит в цифровом формате, что значительно снижает коррупционные риски и вполне рационально в условиях войны.

Малую приватизацию проводят через аукционы. Юрист Иван Никитченко объясняет: так эффективнее.

"Тендер — это более сложная и длительная процедура, не подходящая под малую приватизацию, где происходит реализация тысяч небольших объектов по относительно невысоким ценам и нечасто выдвигают какие-то условия для использования объектов. С большой приватизацией все наоборот, поэтому там можно использовать тендеры", – отмечает он.

Аукцион проходит быстро, в нем могут принимать участие многие (бывали сотни), он позволяет оперативно определить рыночную цену на объект, все участники и их предложения публичны.

Что покупают?

Самые интересные для будущих владельцев – производственные площадки печально известного своей коррупцией "Укрспирта", а также порты. Так, в 2023 году было продано два первых порта в истории Украины. Сначала – "Усть-Дунайск" за 201 млн грн. Его купила компания "Эликсир Украина".

"Если до полномасштабной войны и морской блокады этим портом интересовались всего несколько локальных компаний, то сейчас конкурировали восемь участников", — сообщил начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

Он считает, что спроса на этот порт не было бы, если бы его выставили на аукцион после победы, когда придет время восстановления Николаевского, Мариупольского и крымских портов. Славский объясняет, что потенциальных покупателей испугали бы довоенные финансовые показатели порта, поскольку он был убыточным: 2019 год – 202 тыс. грн убытков, 2020 год – 308 тыс., 2021 год – 222 тыс. грн.

Затем настал черед порта "Белгород-Днестровский". При стартовой цене 93,7 млн грн его купила за 220 млн грн компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева. Кроме того, инвестор должен погасить долги предприятия, которые достигают 109 млн грн.

"Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления. Только частный владелец сможет начать модернизацию, создать новые рабочие места с конкурентными зарплатами, что даст толчок для развития и города, и бизнеса в Бессарабии и вообще в Украине", — подчеркнул Александр Славский.

В правительстве рассказывают, что в последние годы Белгород-Днестровский порт показывал существенные убытки. Так, в 2019-2021 годах убытки колебались в пределах 23,5-28,5 миллионов гривен. За январь-сентябрь 2022 года порт тоже понес убытки — на 2,9 миллиона гривен.

Министр экономики Юлия Свириденко пояснила, что продажа таких объектов во время войны демонстрирует, что украинский бизнес готов инвестировать в развитие отечественной экономики уже сейчас.

"Цель приватизации — это залог экономического роста. Когда на заброшенное производство приходит новый собственник и вкладывает средства в его обновление, это способствует созданию новых рабочих мест, росту собранных налогов и увеличению ВВП. Для нас важно, чтобы порты развивались, ведь это увеличивает экспортный потенциал Украины", — утверждает Свириденко.

В то же время глава Фонда госимущества Рустем Умеров отметил, что в 2023 году Фонд пошел на исторический шаг — впервые приватизировал государственные порты, годами убыточные.

"Вовлечение частных инвесторов в убыточные порты должно придать импульс модернизации портовой инфраструктуры. Это позволит увеличить их мощность и повысить конкурентоспособность украинской продукции, а также положительно отразится на экспортных доходах Украины", — объясняет чиновник.

В цене также спиртзаводы. "Учитывая это, не удивительно, что впервые на приватизационном онлайн-аукционе было реализовано отдельное имущество именно Кобыловолокского места хранения спирта государственного предприятия "Укрспирт". Цена, которую заплатил новый владелец, почти втрое превышала стартовую", — отмечает председатель правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Максим Тютюнников.

20 сентября был продан Мариловский спиртзавод (Тернопольская область) по цене почти втрое выше стартовой, что тоже подтверждает повышенный интерес инвесторов к мощностям спиртовой отрасли.

Однако их интересуют и простые нежилые помещения. Например, за нежилое помещение в селе Рассошенцы Полтавской области, расположенное на первом этаже пятиэтажного дома, соревновались 44 инвестора.

13 аукционеров довели стоимость дома площадью 700 кв. м в Жашкове (Черкасчина) с 22 тыс. грн до 5 млн грн. 12 аукционеров разогнали стоимость зданий в Бобринце (Кировоградщина) с 3 тыс. грн до 1,5 млн грн. Десять аукционеров повысили стоимость помещений площадью 212 кв. м в Иршаве (Закарпатье) с 5,5 тыс. до 813 тыс. грн.

Иван Никитченко отмечает, что спрос пользуется недвижимостью мертвых государственных предприятий, которой очень много в центральных частях городов, где когда-то были индустриальные районы.

"Десятилетиями эти здания просто стояли и разваливались, занимая очень привлекательные земельные участки. Есть много баз отдыха, санаториев в очень запущенном состоянии, которые были на балансе государственных предприятий, а сами предприятия де-факто давно не работают", — добавляет он.

Фактически государственная приватизация поспособствует послевоенному восстановлению Украины за средства частного бизнеса.

Роспропаганда и… "Голос" против

Аналитическое издание VoxCheck сообщает, что малая приватизация в Украине очень возбуждает российских пропагандистов, запустивших целую кампанию по ее дискредитации.

"Не удивляйтесь, если увидите, что "украинский порт продали за бесценок", "торгуют имуществом за копейки, чтобы за оружие расплатиться". Это – фейки российской пропаганды. Это уже не первый раз, когда пропагандисты РФ пытаются оболгать процесс малой приватизации в Украине. Ведь враг не любит, когда мы преуспеваем: зарабатываем деньги, модернизируем предприятия, создаем рабочие места", — говорится в материале VoxCheck .

Дело в том, что законом запрещена приватизация стратегических объектов. Продается то, что не нужно общинам или что нельзя сдать в аренду. Впрочем, российских пропагандистов это не очень интересует.

Впрочем, палки в колеса приватизации вставляют те, от кого этого меньше всего ждали. Представительница "Голоса" Соломия Бобровская написала запрос в Фонд госимущества и СБУ с требованием проверить тендер по продаже Белгород-Днестровского морского порта. Очень странная ситуация, ведь ФГИУ был абсолютно доволен, что заброшенный порт удалось продать втрое дороже стартовой цены.

Вряд ли Бобровская подыгрывает роспропаганде, но у противников приватизации есть и другие мотивы. Государственные активы были лакомыми кусками для чиновников и политиков. В отсутствие эффективной правоохранительной системы они становились бенефициарами предприятий. Разгосударствление всегда вызывало немалое сопротивление, пишет на сайте УП журналист Александр Моисеенко.

За последние три года Украина заработала на малой приватизации 12,5 млрд грн.