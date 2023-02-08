Усть-Дунайский порт продали в 3 раза дороже стартовой цены, за него конкурировали Кропачев и Мазепа

За право купить Усть-Дунайский морской торговый порт соревновались восемь участников

Усть-Дунайский морской торговый порт, который находится в городе Вилково Одесской области, продали на аукционе за 201 миллион гривен, что в 3,3 раза больше стартовой цены. За право купить актив соревновались восемь участников, среди которых крупные украинские компании, что позволило продать его за хорошую цену, пишет "Апостроф".

Это первая продажа порта в истории Украины, ранее морские порты передавали в концессию.

Покупателем Усть-Дунайского порта стало ООО "Эликсир Украина", принадлежащее Валерию Вихренко. Компания зарегистрирована в Виннице, основным видом ее деятельности является оптовая торговля химическими продуктами, сообщает издание.

"В частности, известно, что "Эликсир Украина" импортирует минеральные удобрения сербской компании Elixir Zorka. Предприятие также занято в сфере сельского хозяйства. По логике, доступ к небольшому порту, каким является "Усть-Дунайск", вполне соответствует бизнес-интересам такой компании как "Эликсир-Украина", — говорится в статье.

Что касается других участников конкурса, то среди них есть довольно известные компании. В первую очередь, это ООО "Укрдонинвест" крупного украинского бизнесмена Виталия Кропачева. "Основные его бизнес-интересы связаны с угольной отраслью, но Кропачев также имеет солидные медиа-активы – "Эра продакшн" и телеканал Ukraine World News", — отмечает "Апостроф".

В конкурсе также участвовала столичная инвестиционная компания "Конкорд Факторинг" Игоря Мазепы. Несмотря на то, что "Конкорд" имеет солидный инвестиционный портфель в самых разных сферах, ее предложение по цене составило лишь чуть более 150 миллионов гривен.

"Значительное число участников конкурса и наличие среди них известных и независимых игроков, таких как "Укрдонинвест" и "Конкорд", позволяет предположить отсутствие сговора на аукционе", — резюмирует "Апостроф".

Напомним, Виталий Кропачев – известный бизнесмен, который стоял у истоков угольной диверсификации – участвовал в переговорах с американскими чиновниками о поставках угля в Украину из США и ЮАР, чтобы компенсировать потери после оккупации части Донбасса. В 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины. Приложился к созданию добровольческого батальона "Шахтерск", который боролся за возвращение оккупированных территорий на Донбассе под контроль Украины.

В 2019 году начал развивать медианаправление. Владеет ООО "Инфо24", ООО "ТРК "Погода ТВ"", каналом "Так TV". В декабре 2021 года приобрел компанию "Эра продакшн". Компания в марте следующего года предоставила свои мощности для обеспечения цифровой трансляции телемарафона после ракетной атаки России на телебашню в Киеве. Летом 2022 года приобрел компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала". В 2023 году запустил телеканал Ukraine World News.

Игорь Мазепа – генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital. Был одним из основателей биржи ценных бумаг ОАО "Украинская биржа". С 2008 по 2016 год был Главой биржевого совета. С ноября 2016 по август 2018 года был независимым членом Наблюдательного совета "Укрсоцбанка", а с мая 2019 года и по нынешний день – член Наблюдательного совета ЧАО "ХайдельбергЦементУкраина". Компания Мазепы инвестирует в самые разные проекты – от сети клиник "Добробут" до ЖК Goodlife park.